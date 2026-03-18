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Confirma Worlds Collide Concert Tour show en Arena Monterrey

El Worlds Collide Tour llegará a Monterrey, CDMX y Guadalajara con estrellas de Disney. El show incluirá música de Descendants, ZOMBIES y Camp Rock

  • 18
  • Marzo
    2026

El espectáculo musical Worlds Collide Concert Tour aterrizará en México este diciembre con una parada en la Arena Monterrey, donde promete reunir a miles de fans de las franquicias juveniles más populares de Disney.

La gira, organizada por Disney y AEG Presents, contempla 48 fechas en Norteamérica y se perfila como una de las producciones pop más ambiciosas del año.

Monterrey, parada clave en la gira

El concierto en Monterrey está programado para el 8 de diciembre, como parte del cierre del tour en territorio mexicano.

Posteriormente, el espectáculo llegará a la Arena Guadalajara el 11 de diciembre y culminará el 13 de diciembre en la Arena CDMX.

La inclusión de estas ciudades confirma la apuesta de la gira por el público mexicano, uno de los más fieles para las producciones de Disney.

¿Cuándo se llevará a cabo la preventa?

De acuerdo con la información oficial, la preventa con Banco Azteca se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de marzo, periodo en el que los clientes podrán acceder de forma anticipada a los boletos.

Esta estrategia busca facilitar el acceso a uno de los conciertos más esperados del año, tras el éxito de la gira pasada que logró llenos en más de 40 arenas.

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El cartel incluye a figuras conocidas como Malachi Barton, Dara Reneé y Mekonnen Knife, junto a nuevos talentos como Liamani Segura, Hudson Stone, Swayam Bhatia, Kiara Romero y Alexandro Byrd.

A diferencia de otros espectáculos, los artistas se presentarán como ellos mismos y no como sus personajes, lo que le da un enfoque más cercano al formato de concierto pop.

Por otra parte, cabe señalar que la gira arrancará el 25 de septiembre en California y recorrerá ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston antes de llegar a México.


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