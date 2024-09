Drake Bell se luce en el escenario con los regios

Cuando Drake Bell dice que se siente muy querido por el público mexicano no miente, pues eso quedó comprobado durante el concierto que el cantante y actor estadounidense ofreció anoche en la Ciudad.

Y es que bastó que apareciera en el escenario para que sus fans mostraran su alegría de tenerlo enfrente, lo que dejó claro que sería una velada llena de complicidad, entusiasmo y, por supuesto, música de ayer y hoy.

Y es que el actor de la famosa serie de Nickelodeon Drake y Josh hizo un recorrido musical que abarcó desde las canciones que popularizó años atrás hasta sus lanzamientos más recientes.

El intérprete correspondió el cariño que le demostró el público hablando casi en todo momento en español, el cual ha perfeccionado en sus múltiples visitas al país, al que ya considera como su segunda casa.

Las primeras canciones de la noche fueron Let me entertain you, Going Away, The wayside y Waiting to say i love you, con las que reforzó la conexión con sus fans desde su aparición.

Más tarde ofreció Telegraph, Hollywood girl, Bitchcraftm, I won’t standing you way, dejando claro que ya se había echado al público a la bolsa, pues corearon a todo pulmón cada tema.

Las canciones en español no faltaron, pues en el repertorio incluyó La camisa negra, tema lanzado por el colombiano Juanes; así como Diosa una canción que hizo en 2020 en una serie de sesiones en casa.

Te desenamoraste y Fuego lento también mostraron su capacidad para interpretar en español y de llegarle también de esa manera a sus fieles aficionadas.

Casi dos horas duró el especáculo, que cerró con Kind of relate, By the ocean y Found a way, tras haber complacidad a quienes se congregaron para ver su show en el Showcenter Complex.





