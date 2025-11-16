Cerrar X
Escena

Dua Lipa deslumbra en São Paulo con tributo a Brasil

El momento más ovacionado llegó cuando Dua invitó al escenario a dos leyendas de la MPB: Caetano Veloso y Carlinhos Brown

  16
  Noviembre
    2025

Dua Lipa celebró su Radical Optimism Tour con un espectáculo épico en el Estadio Morumbi de São Paulo, donde más de 60 mil fans agotaron las entradas para recibirla en su tercera visita a Brasil.

La artista británica no solo encendió el escenario con sus éxitos globales, sino que ofreció un homenaje profundo a la música brasileña, convirtiendo la noche en una celebración cultural única.

El momento más ovacionado llegó cuando Dua invitó al escenario a dos leyendas de la MPB: Caetano Veloso y Carlinhos Brown.

Juntos interpretaron “Magalenha” y “Margarida Perfumada”, versiones que desataron la euforia del estadio.

Con pronunciación impecable y una banda adaptada a ritmos tropicales, la cantante mostró un respeto genuino por la tradición musical brasileña. Caetano, a sus 83 años, recibió abrazos y ovaciones, mientras Brown contagió su energía carnavalesca.

El concierto, de casi dos horas, incluyó escenografía monumental, visuales de alto impacto, ballet, fuego y confeti, reforzando la ambición de la nueva gira mundial.

Además, Dua sorprendió nuevamente al hablar en portugués durante el show, un esfuerzo que ya había conquistado a los fans en días previos.

Asimismo, la artista envió mensajes personalizados en portugués, antes de su concierto para invitar a todos a disfrutar de su show.

En redes sociales, los fans celebraron su dedicación por aprender el idioma y su decisión de traer la producción completa de la gira a Brasil, consolidando aún más la conexión entre Dua Lipa y el público latinoamericano.

La noche en Morumbi confirmó que la cantante no solo es una de las mayores estrellas del pop actual, sino también una artista capaz de rendir homenajes culturales con sensibilidad, respeto y una energía arrolladora.


Comentarios

Etiquetas:
