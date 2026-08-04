La pareja estuvo presente en el estreno mundial de ‘One Night Only’ en Nueva York, en lo que fue su primera aparición pública como esposos

Inicio / Escena / Dua Lipa y Callum Turner aparecen como esposos en alfombra roja

El estreno mundial de la película "One Night Only" se realizó anoche en Nueva York, evento que marcó la primera aparición como esposos de Dua Lipa y Callum Turner, quienes se casaron por el civil el 31 de mayo.

El emblemático SVA Theatre fue el escenario elegido para desplegar la alfombra roja, atrayendo a una multitud de fanáticos y destacadas figuras de la industria del entretenimiento que se dieron cita para presenciar la primera proyección oficial del largometraje antes de su debut en salas comerciales.

El evento cobró un matiz de gran interés debido a la asistencia de la superestrella del pop Dua Lipa, quien desfiló junto a su esposo Callum Turner en lo que representó su primer debut oficial como matrimonio en una alfombra roja de Hollywood.

Turner protagoniza la película junto a Monica Barbaro, quien, al igual que los recién casados, deslumbró a su paso por la gala.

Dirigida por el cineasta Will Gluck y bajo un guion escrito por Travis Braun, la trama transporta al espectador a una versión satírica y ligeramente ficticia de la Gran Manzana.

La historia sigue las peripecias de Owen (Turner) y Allie (Barbaro), dos solteros sumidos en el caos de buscar una conexión genuina durante la única noche del año en la que las leyes locales permiten libremente los encuentros casuales.

Al estreno también asistieron miembros del reparto estelar que complementan esta producción de Olive Bridge Entertainment, tales como Julia Fox, Molly Ringwald y la co-compositora de la banda sonora, Este Haim.

Tras el exitoso recibimiento en esta gala neoyorquina, “One Night Only” prepara su desembarco masivo en los cines de Estados Unidos programado para este próximo 7 de agosto.