Fher de Maná protagoniza nuevo álbum de Dua Lipa

El vocalista de Maná, Fher Olvera, se convirtió en una de las figuras centrales del nuevo álbum en vivo de Dua Lipa, luego de participar en la interpretación de “Oye Mi Amor”, uno de los temas más emblemáticos del grupo tapatío.

La colaboración forma parte de “Dua Lipa: Live from Mexico”, producción estrenada este 22 de mayo en plataformas digitales y que recopila algunos de los momentos más destacados de la gira “Radical Optimism” durante su paso por la Ciudad de México.

La participación de Olvera llamó la atención debido a que es el único artista invitado en el disco, además de que “Oye Mi Amor” es la única canción en español incluida dentro de las 21 pistas del álbum.

Fher Olvera celebra colaboración con Dua Lipa

El cantante mexicano aseguró que compartir escenario con la intérprete británica representó un momento especial tanto para él como para la trayectoria de Maná.

“Cantar ‘Oye Mi Amor’ con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo”, expresó Olvera.

El vocalista destacó que el éxito de esta colaboración refleja cómo la música en español continúa alcanzando nuevas generaciones y públicos internacionales.

Según explicó, escuchar uno de los temas más representativos de Maná interpretado por personas que no crecieron hablando español representa un orgullo para la música latina y para México.

“Oye Mi Amor” brilló en la gira “Radical Optimism”

La colaboración entre Dua Lipa y Fher Olvera surgió durante las presentaciones que la cantante ofreció en la capital mexicana como parte de su gira mundial.

Uno de los momentos más comentados ocurrió el 2 de diciembre de 2025, cuando la artista interpretó en español parte de “Oye Mi Amor” frente a miles de asistentes en la Ciudad de México.

La canción pertenece al álbum “¿Dónde jugarán los niños?”, lanzado por Maná en 1992 y considerado uno de los discos más importantes del rock en español.

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