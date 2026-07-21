Dua Lipa sorprendió a una fan al cantarle "Happy Birthday" en la calle tras asistir a la final del Mundial 2026, en un momento que se volvió viral

Inicio / Escena / Dua Lipa sorprende a fan con serenata de cumpleaños

La cantante Dua Lipa protagonizó un emotivo momento fuera de los escenarios al sorprender a una fan durante una celebración de cumpleaños en las calles de Nueva Jersey, poco después de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cantante británica abandonaba el estadio junto a su esposo, el actor Callum Turner, cuando ambos se encontraron con un grupo de personas que festejaba el cumpleaños de una joven.

Sin pensarlo, la intérprete decidió acercarse para unirse a la celebración.

La cantante se unió a la fiesta

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, Dua Lipa aparece sonriendo mientras interpreta el tradicional "Happy Birthday" junto con los asistentes.

Dua Lipa singing Happy Birthday to a fan in NYC tonight! (via maireadwalshh) pic.twitter.com/Nfg1eUAlXT — Dua Lipa News (@dlipanews) July 20, 2026

Tras compartir unos instantes con la festejada y los presentes, la artista continuó su camino.

La joven celebrada no ocultó su sorpresa al recibir la inesperada serenata, mientras varias personas sacaban sus teléfonos para registrar el momento.

Las imágenes comenzaron a circular en distintas plataformas, donde miles de usuarios elogiaron la sencillez y cercanía de la cantante con sus seguidores. Muchos destacaron que un gesto tan espontáneo convirtió un cumpleaños común en una experiencia inolvidable.

Una relación cercana con sus fans

Horas antes, Dua Lipa había sido vista disfrutando de la final del Mundial entre España y Argentina desde las gradas del estadio, donde fue captada celebrando el triunfo del conjunto español junto a Callum Turner.

La intérprete ha protagonizado en diversas ocasiones encuentros espontáneos con sus admiradores, ya sea firmando autógrafos, tomándose fotografías o conviviendo con ellos durante sus giras, una actitud que continúa fortaleciendo el vínculo con su público alrededor del mundo.