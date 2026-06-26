La potente cantante británica es una gran aficionada al fútbol y ha asistido a innumerables torneos importantes en los últimos años

Inicio / Escena / Dua Lipa interrumpe conferencia de prensa de Portugal

Una invitada especial irrumpió en la conferencia de la selección de Portugal de una manera bastante especial.

Durante la conferencia de prensa del seleccionador Roberto Martínez, Dua Lipa irrumpió en la sala de entrevistas del estadio de Miami cuando algunas de sus canciones comenzaron a sonar durante varios minutos.

La situación fue tomada con humor por parte de Martínez, quien mencionó que el ambiente se mejoró con esta pequeña interrupción.

Aunque no se tiene clara la causa de esta situación, algunos atribuyen que fue un cruce de cables durante un ensayo que se realizaba dentro del estadio.

“Creo que Dua Lipa está alejando a Portugal”, comentó Martínez.

La potente cantante británica es una gran aficionada al fútbol y ha asistido a innumerables torneos importantes en los últimos años.

Más tarde le preguntaron a Martínez en su conferencia de prensa sobre el equilibrio de su mediocampo hasta ahora en el torneo, no pudo resistirse a llevar la conversación de vuelta a la música.