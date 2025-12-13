Podcast
Escena

Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX

La cantante británica sorprendió con un show exclusivo en Cancún para un evento corporativo, tras cerrar su gira Radical Optimism en la CDMX

  • 13
  • Diciembre
    2025

Dua Lipa regresó a México apenas unos días después de cerrar su Radical Optimism Tour en la Ciudad de México. La noche del viernes 12 de diciembre de 2025, la cantante ofreció un concierto privado en Cancún.

El show se realizó como parte del evento corporativo anual, organizado por una empresa estadounidense.

Un evento exclusivo con cartel de lujo

Esta tradicional “posada” corporativa es conocida por reunir a grandes figuras de la música internacional. En la edición de este año participaron artistas como Blink-182, Kings of Leon, Kid Cudi, entre otros.

El evento estuvo dirigido únicamente a empleados de la compañía y sus acompañantes, con una asistencia aproximada de 3,000 personas.

Dua Lipa, el acto estelar de la noche

El concierto de Dua Lipa fue el acto estelar de cierre. La presentación tuvo una duración aproximada de una hora y media, durante la cual interpretó varios de sus éxitos, incluido “Break My Heart”.

Aunque el acceso fue totalmente privado, algunos asistentes compartieron videos del espectáculo en redes sociales, lo que generó entusiasmo, y envidia, entre sus seguidores.

Escenario y ensayos generan expectativa

Desde la noche del jueves comenzaron a circular en redes sociales videos que mostraban el montaje del escenario dentro del complejo hotelero.

En las imágenes se observan estructuras de gran tamaño, iluminación profesional y pantallas LED.

La actividad aumentó la mañana del viernes, cuando usuarios difundieron clips del soundcheck, donde se aprecia a la banda y al cuerpo de bailarines afinando detalles técnicos y coreográficos.

Aunque Dua Lipa no se encuentra actualmente en una gira mundial, este tipo de presentaciones privadas forman parte de sus proyectos especiales para marcas internacionales y eventos corporativos.

La presentación fue de acceso limitado a invitados acreditados por la empresa organizadora, sin venta de boletos al público general. 


