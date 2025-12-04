Podcast
Escena

Dua Lipa disfruta tacos de bistec en Califa de León en CDMX

La famosa taquería reconocida con una estrella Michelin, fue visitado por la cantante británica durante su estancia en la capital del país

  • 04
  • Diciembre
    2025

Dua Lipa fue vista en la Ciudad de México disfrutando de unos tacos en la taquería El Califa de León, ubicada en San Cosme, CDMX. La imagen de la cantante británica comiendo en este lugar, reconocido por haber obtenido una estrella Michelin, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde decenas de usuarios compartieron fotos y videos del momento.

¿Por qué Dua Lipa fue a El Califa de León?

Lejos de optar por restaurantes exclusivos o espacios privados, Dua Lipa eligió una taquería de acceso público, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. El Califa de León se ha vuelto un sitio muy visitado en la última semana debido al reconocimiento internacional que recibió por su oferta gastronómica, y la presencia de la intérprete de “Training Season” impulsó aún más su popularidad.

En plataformas como X e Instagram, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios celebraron su sencillez y su interés por la cocina local, mientras que otros destacaron que la artista optara por una experiencia más auténtica de la gastronomía mexicana, alejada del lujo convencional que suele rodear a las celebridades internacionales.

¿Qué hace Dua Lipa en la CDMX antes de su concierto?

Durante su estancia en la ciudad, la cantante también ha compartido a través de sus historias de Instagram distintos momentos junto a amigos y familiares, recorriendo varios puntos representativos de la capital. Además, fue captada en espacios emblemáticos de la vida nocturna, como el San Luis Club en la colonia Roma, donde se le vio bailando en compañía de su pareja, el actor Callum Turner.

Su último concierto en la capital mexicana está programado para el viernes 5 de diciembre a las 21:00 horas, evento que ha generado grandes expectativas entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cada movimiento de la artista durante su recorrido por la ciudad.

