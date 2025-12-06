Podcast
Dua Lipa honra a Selena en cierre de gira en CDMX

La cantante británica Dua Lipa sorprendió al cantar Amor Prohibido ante 60 mil fans en el final del Radical Optimism Tour

Dua Lipa despidió su Radical Optimism Tour con un homenaje que encendió este viernes 5 de diciembre: un cover de Amor Prohibido, el inolvidable clásico de Selena Quintanilla, durante su última presentación.

La artista británica apareció al final de la pasarela para entregar una versión energética y nostálgica del tema, acompañada por su banda.

Más de 60 mil asistentes corearon la canción, que se convirtió en el último cover de la gira, luego de Bésame Mucho y Oye Mi Amor en las noches anteriores.

En X, la interpretación se volvió tendencia al instante. Videos del momento acumularon miles de reproducciones y mensajes celebrando el tributo.

“¡Nunca pensé ver a Dua Lipa cantando Selena, y lo amo!”, escribió una usuaria.

Una conexión cultural compartida

Antes de cantar, Dua Lipa explicó que eligió la canción por sentirse identificada con la dualidad cultural de Selena.

“Soy albanesa e inglesa, así como ella fue mexicana y estadounidense”, dijo ante un estadio expectante.

Su elección desató un debate entre fans: algunos insistieron en que Selena “no era mexicana”, mientras otros destacaron su arraigo y herencia, avivando la conversación en línea.

Sorpresas en el escenario

El concierto también contó con la participación de Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, quien abrió la noche.

G7c9hL6WIAANxc4.jfif

La joven celebró cumplir el sueño de presentarse en el estadio y agradeció a su hermano Olmo, a quien llamó “un genio”.

Un legado que sigue vivo

El cierre del tour en México reafirmó la fuerza del legado de Selena, cuya música continúa cruzando fronteras.

Dua Lipa lo celebró ante un público que respondió con una ovación que retumbó en todo el recinto.


