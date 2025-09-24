Dua Lipa niega haber despedido a su agente y critica la noticia

Dua Lipa negó haber despedido a su agente David Levy, después de que el medio The Mail on Sunday publicara que esto sucedió por supuestamente exigir la expulsión del festival de Glastonbury del trío de rap irlandés Kneecap.

Al mismo tiempo, la cantante se deslindó de las "acciones de David Levy", quien no forma parte de su equipo desde inicios de 2025, así como de "otros ejecutivos musicales", pero no dio detalles de sus identidades.

"No solo era una noticia completamente falsa (el despido), sino que el lenguaje utilizado por el 'Daily Mail' ha sido deliberadamente provocador, elaborado exclusivamente para atraer visitas y claramente diseñado para alimentar la división en internet", relató la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

En la nota del medio británico en donde citó "fuentes de la industria musical", publicó que la intérprete no vio con buenos ojos que Levy, a quien describió como su representante cuando no tiene esta función, se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés; que asumió que era partidario de la guerra en Gaza y que pidió a la empresa que la representa que le adjudicara otro agente.

Sin embargo, la agencia WME remarcó en un comunicado que Levy no trabaja para Lipa "desde hace tiempo" y calificó de "categóricamente falsos" los reportes sobre su supuesto despido "por sus ideas políticas".

La agencia explicó que, si bien Levy tuvo un papel en los inicios de la cantante, dejó el equipo en 2019 y hasta principios de 2025 solo desempeñaba un "rol de asesoramiento", mientras que informó que desde 2022, el padre de la artista, Dukagjin Lipa, es su mánager principal.

David Levy, que estuvo asociado a la agencia británica William Morris Endeavor (WME), supuestamente firmó una carta dirigida al director de Glastonbury, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a la acusación de que supuestamente hicieron apología del grupo terrorista libanés Hizbulá en un concierto.

