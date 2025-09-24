Cerrar X
escena_dua_lipa_014aacdc27
Escena

Dua Lipa niega haber despedido a su agente y critica la noticia

La cantante negó haber despedido a David Levy, quien hasta 2025 solo desempeñaba un rol de asesoramiento, además de criticar al medio The Mail on Sunday

  • 24
  • Septiembre
    2025

Dua Lipa negó haber despedido a su agente David Levy, después de que el medio The Mail on Sunday publicara que esto sucedió por supuestamente exigir la expulsión del festival de Glastonbury del trío de rap irlandés Kneecap.

Al mismo tiempo, la cantante se deslindó de las "acciones de David Levy", quien no forma parte de su equipo desde inicios de 2025, así como de "otros ejecutivos musicales", pero no dio detalles de sus identidades.

"No solo era una noticia completamente falsa (el despido), sino que el lenguaje utilizado por el 'Daily Mail' ha sido deliberadamente provocador, elaborado exclusivamente para atraer visitas y claramente diseñado para alimentar la división en internet", relató la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

En la nota del medio británico en donde citó "fuentes de la industria musical", publicó que la intérprete no vio con buenos ojos que Levy, a quien describió como su representante cuando no tiene esta función, se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés; que asumió que era partidario de la guerra en Gaza y que pidió a la empresa que la representa que le adjudicara otro agente.

Sin embargo, la agencia WME remarcó en un comunicado que Levy no trabaja para Lipa "desde hace tiempo" y calificó de "categóricamente falsos" los reportes sobre su supuesto despido "por sus ideas políticas".

La agencia explicó que, si bien Levy tuvo un papel en los inicios de la cantante, dejó el equipo en 2019 y hasta principios de 2025 solo desempeñaba un "rol de asesoramiento", mientras que informó que desde 2022, el padre de la artista, Dukagjin Lipa, es su mánager principal.

David Levy, que estuvo asociado a la agencia británica William Morris Endeavor (WME), supuestamente firmó una carta dirigida al director de Glastonbury, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a la acusación de que supuestamente hicieron apología del grupo terrorista libanés Hizbulá en un concierto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T135819_719_c3069ecf00
Demandan al Gobierno de Trump por detener redadas en Washington
AP_25267858564280_4c140149b9
Esto se sabe del tiroteo en la instalación del ICE en Dallas
tiroteo_dallas_8979f7dc22
Deja tres muertos ataque armado en centro de ICE en Dallas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T135819_719_c3069ecf00
Demandan al Gobierno de Trump por detener redadas en Washington
EH_DOS_FOTOS_45_aae831a4ee
Ramos Arizpe oficiará 60 aniversario de escuela Eufrasio Sandoval
samuel_parque_lineal_81ea879425
Arranca Samuel trabajos de Parque Lineal en Constitución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×