Escena

Dua Lipa sorprende en Argentina con homenaje a Soda Stereo

Dua Lipa sorprendió este viernes a más de 60,000 personas interpretando una versión impecable de 'De Música Ligera' de Soda Stereo

Dua Lipa sorprendió este viernes a más de 60,000 personas interpretando una versión impecable de "De Música Ligera" de Soda Stereo, en el primero de sus dos shows sold out en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Como viene haciendo en toda la gira Radical Optimism Tour, Dua elige un clásico local en cada ciudad. Antes de cantar, habló en un español perfecto y explicó la dinamica especial para cada uno de sus conciertos.

"Cada noche en mi show, en todo el mundo, yo canto una canción diferente. Una canción del país donde estoy. Aquí aprendí que la música rock es muy fuerte y esta canción siento que todos aquí la conocen. Si la conoces, canta conmigo. ¡Esto es De Música Ligera!"

El estadio explotó, todo River coreando el himno de Cerati al unísono. Fue uno de los momentos más emotivos de la noche y se volvió viral instantáneamente en redes.

La gira empezó en noviembre 2024 y en 2025 ha sido un éxito total: sold outs por todos lados, como las 4 noches en Los Ángeles, Madison Square Garden en NY y ahora en Latinoamérica, recaudación que ya superó los 110 millones de dólares y reviews que la ponen como uno de los mejores shows pop del año.

Este viernes, la interprete de "Levitating" comenzó su gira por Latinoamérica y los fans mexicanos ya están preparados para recibirla en sus dos fechas confirmadas este 1 y 2 de diciembre en Ciudad de México.


