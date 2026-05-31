Dua Lipa y Callum Turner se casan en ceremonia íntima en Londres

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo en una ceremonia civil íntima celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall, en Londres.

La pareja intercambió votos ante un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, en un evento discreto que antecede a una celebración más amplia prevista en la isla italiana de Sicilia.

De acuerdo con reportes de medios británicos, el enlace reunió a cerca de ocho invitados, quienes acompañaron a los recién casados en este momento privado lejos de los reflectores.

Durante la boda civil, la intérprete de “Houdini” lució un atuendo completamente blanco con vestido, guantes y sombrero, mientras que Turner optó por un traje azul marino con corbata a juego.

Al concluir la ceremonia, la pareja salió del recinto tomada de la mano y fue recibida con una lluvia de confeti por parte de sus invitados antes de abordar un tradicional taxi negro londinense.

La unión legal representa el primer paso de una serie de celebraciones que continuarán en los próximos días.

Festejo en Sicilia

Según diversas versiones, Dua Lipa y Callum Turner preparan una celebración de mayor escala en Sicilia, que se extenderá durante tres días y contará con invitados del mundo de la música, el cine y la moda.

Entre los nombres que podrían asistir destacan artistas como Charli XCX y Tove Lo, mientras que también se menciona la posible participación de Elton John.

El evento ha generado expectativa tanto por la magnitud del festejo como por los atuendos que lucirá la cantante, quien mantiene una fuerte influencia en la industria de la moda.

Una relación consolidada

La pareja confirmó su compromiso tras meses de especulación y posteriormente la propia cantante compartió detalles sobre esta etapa en entrevistas recientes.

Dua Lipa ha señalado que la decisión de compartir su vida con Turner representa un momento especial, destacando el vínculo de amistad y complicidad que los une.

Además, reveló que su anillo de compromiso fue diseñado especialmente para ella, tras ser elegido con apoyo de personas cercanas para reflejar su estilo personal.

Con su unión formalizada en Londres, la pareja se prepara ahora para celebrar su matrimonio en Italia junto a un círculo más amplio de invitados.

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