Dueño de Miss Universo niega fraude en elección de Fátima Bosch

El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, negó este lunes las acusaciones de fraude que circulan tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch, y confirmó que iniciará acciones legales contra medios que, asegura, difundieron información falsa y “difamatoria”.

El empresario publicó un comunicado en Instagram en el que explicó sus negocios previos con Pemex, empresa en la que trabaja el padre de Bosch, vínculo que detonó las teorías de un supuesto favoritismo.

Aclara contratos con Pemex y descarta conflicto

Rocha informó que su empresa Soluciones Gasíferas del Sur ganó en febrero de 2023 un contrato por casi $40 millones de dólares con el área de Exploración y Producción de Pemex.

En ese momento, Bernardo Bosch Hernández, padre de la nueva Miss Universo, era coordinador ejecutivo en la estatal.

Sin embargo, el empresario aclaró que no tiene hoy relación con Pemex y que adquirió el 50% de Miss Universo hasta enero de 2024, meses después del contrato.

Pemex también negó cualquier vínculo e indicó que la felicitación a Bosch en redes fue “expresión del entusiasmo popular”.

Rocha afirmó que conoció a la familia Bosch hasta septiembre de 2025, por lo que calificó como “imposible” que exista relación entre la licitación y el triunfo de la mexicana.

Acusa manipulación mediática y anuncia acciones legales

El copropietario acusó a algunos medios de “generar polémica política” mediante “datos inexactos” y confirmó que interpondrá demandas contra quienes difundieron las versiones que considera falsas. No mencionó nombres específicos.

La postura se suma a otras advertencias legales que Rocha ha hecho en medio de varias controversias que rodearon la edición de este año.

Por otra parte, la credibilidad del certamen ya había sido cuestionada días antes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch, juez del concurso, renunció tras denunciar falta de transparencia y una presunta “votación secreta” para elegir a las 30 semifinalistas.

Harfouch acusa a la MUO de abuso de poder, corrupción e incumplimiento de contrato y ha calificado a Bosch como “una miss universo de mentira”.

Además, afirmó que anticipó la victoria de México al conocer los “negocios” de Rocha con el padre de la ganadora.

