Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, manda mensaje navideño

En medio de un clima marcado por señalamientos y controversias, Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, reapareció en redes sociales con un mensaje navideño que no pasó desapercibido y que rápidamente generó reacciones entre seguidores del certamen.

El directivo compartió el mensaje desde la cuenta oficial de Miss Universe, apostando por un tono reflexivo y espiritual, sin hacer referencia directa a las críticas que han rodeado tanto su figura como el desarrollo del certamen Miss Universo 2025.

Un mensaje centrado en la paz y la esperanza

“La Navidad es una armonía suave de memoria, presencia y esperanza”, escribió Rocha Cantú, al invitar a valorar los momentos simples y a transitar por caminos de paz.

En su publicación también hizo un llamado a compartir lo mejor de cada persona y a mantener vivo el amor y la gratitud durante estas fechas.

El mensaje cerró con un deseo generalizado para la comunidad: una Navidad en calma y un Año Nuevo próspero, agradeciendo a quienes forman parte del universo del certamen.

Reacciones y debate en redes sociales

Tras la publicación, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Aunque algunos usuarios respondieron con mensajes de buenos deseos, la conversación pronto se desvió hacia las recientes polémicas relacionadas con el resultado de Miss Universo 2025 y el trato hacia la actual reina, Fátima Bosch.

Entre las respuestas destacaron llamados a frenar los ataques y a respetar el triunfo de la ganadora, así como mensajes que pedían mayor empatía dentro de la comunidad que sigue el certamen a nivel internacional.

