Reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

La orden de aprehensión contra el dueño de los derechos de “Miss Universo” y empresario regiomontano, Raúl Rocha Cantú, fue reactivada luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) revocara el criterio de oportunidad que le concedió para hacerlo testigo colaborador, al advertir que nunca se presentó a declarar y se les dio a la fuga.

Octavio Alarcón Terrón, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, en atención a la solicitud ministerial, libró el mandamiento de captura por los delitos de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos dentro de la causa penal 495/2025.

En la cronología de los hechos, el criterio de oportunidad que benefició a Raúl Rocha fue autorizado cuando Alejandro Gertz Manero aún encabezaba la FGR, en los últimos días de su gestión.

El procedimiento para revocar ese beneficio se tramitó ya bajo la administración de Ernestina Godoy Ramos.

La revocación: de testigo colaborador a prófugo de la justicia

El 15 de noviembre de 2025, el juez federal de Querétaro libró una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú. Se le acusaba junto a otros integrantes de una organización criminal de operar bajo esquemas de delincuencia organizada, tráfico de armas y de hidrocarburos.

El juzgador consideró que los datos de prueba eran suficientes para ordenar la captura. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada había documentado el vínculo financiero de Rocha Cantú con Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, identificado como jefe de la célula, y con Daniel Roldán Morales, presunto operador en la distribución del combustible robado.

Pero apenas cuatro días después, el 19 de noviembre, todo cambió. La propia Fiscalía pidió al juez cancelar la orden de aprehensión exclusivamente contra Rocha Cantú, por un criterio de oportunidad que le había concedido a cambio de información relacionada con la investigación que se inició contra la red criminal.

El beneficio procesal pronto se convirtió en el punto de quiebre. El ministerio público citó a Rocha Cantú para rendir declaración. Simplemente no se presentó y marcó el inicio de un nuevo giro procesal.

El silencio del empresario activó las alarmas. PEMEX, reconocida en el caso como parte ofendida, presentó un escrito ante la autoridad judicial para solicitar que se revocara el criterio de oportunidad. La petrolera argumentó que el beneficio otorgado carecía de sustento legal, y que no se había cumplido con los compromisos de colaboración o reparación que exige la ley.

El titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas firmó la revocación del criterio de oportunidad. Con esa determinación, quedaron sin efecto todos los beneficios procesales concedidos a Rocha Cantú, y se reactivó su calidad de imputado.

“Constancia ministerial de doce de diciembre de dos mil veinticinco, de la cual, en lo que interesa, se desprende que Raúl Rocha Cantú no se presentó ante la autoridad ministerial en la fecha y hora en las que fue citado; en consecuencia, se ordena realizar informe ejecutivo a efecto de solicitar al titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, se autorice la revocación del criterio de oportunidad, lo anterior a efecto de que se ejerza penal en su contra”, advierte el documento judicial.

Rocha Cantú pasó, en cuestión de semanas, de estar bajo protección ministerial a ser nuevamente objetivo de una pesquisa federal.

La escandalosa acusación contra el dueño de “Miss Universo”

La investigación de la FGR contra una organización ligada presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación y a la Unión de Tepito, desplegó un escándalo tras involucrar a uno de los empresarios más visibles del espectáculo internacional: el regiomontano Raúl Rocha Cantú, dueño de los derechos de Miss Universo.

La orden de aprehensión librada por un juez federal en Querétaro lo colocó no como patrocinador de coronas, sino como pieza clave de una red criminal dedicada al tráfico de armas y al comercio ilegal de hidrocarburos.

Esa indagatoria reveló que Rocha Cantú formaba parte de la organización desde diciembre de 2024, con funciones de dirección y poder financiero. No era un colaborador menor, sino -según los informes de la Fiscalía- el principal socio de Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, identificado como el líder operativo del grupo. A él se le atribuye la inyección de capital millonario para sostener las operaciones ilícitas.

El expediente sostiene que Rocha Cantú canalizaba recursos provenientes de sus negocios formales para financiar la estructura criminal, utilizando como fachada sus propias estaciones de servicio. A través de ellas, dicen, comercializaba combustible robado, proveniente del saqueo de ductos y del contrabando transfronterizo.

Pero la historia no termina en los hidrocarburos. El mismo expediente lo vincula también con operaciones de tráfico de armas, un negocio paralelo que, de acuerdo con los informes policiales, abastecía a grupos como La Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El empresario quedó descrito, en la orden de aprehensión, como un presunto inversionista en la economía del crimen.

Comentarios