El actor Luis Ernesto Franco revela su momento más oscuro

El actor Luis Ernesto Franco abrió su corazón, reveló duros momentos que ha enfrentado a lo largo de su vida y que en algún momento pensó en quitarse la vida.

A través de un video en su cuenta de Instagram, reveló que fue víctima de abuso, lo que lo llevó a sufrir dependencia a las sustancias, así como padecer depresión. A casi siete años de su divorcio de la actriz Marimar Vega, se sinceró con sus miles de seguidores y habló acerca de los momentos que vivió, desde su infancia hasta los pasados 30 años de su vida.

Él subió un video, donde aparece sentado frente a una cámara, con un rostro serio y diversos carteles en los que relató su historia.

Reveló que después del divorcio de sus padres, tuvo que tomar la decisión de vivir con alguno de ellos y sufrió abuso en su infancia.

Pese a que su sueño era tener un hogar, al igual que ser actor, reveló que este tipo de vivencias lo llevaron a las adicciones, a padecer depresión, así como a estar a punto de tomar la decisión de quitarse la vida a los 30 años de edad.

“A los 7 años fui abusado y viví con el secreto toda mi niñez... A los 11 años me fui a vivir con mamá, pero al año me corrió de su casa... “Logré trabajar con actor y tener éxito, pero también llegaron las dro… las depresiones y la pérdida de rumbo”, se lee en los carteles del actor.

Me rehabilité, construí un hogar que duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida; fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: "Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí; yo no pedí nacer".

En el mismo video, el también conocido como ‘el Güero’ Franco relató que recibió fuerzas para continuar con la lucha, por lo que aprendió a sanar y soltar todo el sufrimiento que vivió.

“Entendí que no soy víctima de mi historia. Soy autor de lo que elijo escribir a partir de ella. Hoy, sigo soñando más alto que nunca, pero sueño diferente. Sueño para dejar el camino mejor de cómo lo encontré, para dar más de lo recibido, para ser un ejemplo para mi hijo”.

Comentarios