El fenómeno global 'La Chica salvaje' llega al cine

Más de 12 millones de copias ha vendido el libro Where the Crawdads Sing, y la trama ya está en cartelera con La Chica Salvaje.

El best seller de Delia Owens, La Chica Salvaje (Where the Crawdads Sing), llegó a las pantallas de cine con una buena adaptación producida por Reese Witherspoon, con la que se espera encantar a los lectores del libro, pero también a quienes no lo han leído.

La historia narra la vida de Kya, una niña que se cría por sí misma entre los pantanos de Carolina del Norte. Durante años corren rumores acerca de la "chica salvaje" que deambula fantasmalmente por el pueblo, lo que la aísla de la comunidad, hasta que atraída por dos jóvenes, Kya se abre a un mundo nuevo que la juzga cuando uno de ellos es hallado sin vida y ella se convierte en la principal sospechosa.

Protagonizada por Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr. y David Strathairn, la cinta es dirigida por Olivia Newman.

"Me enamoré de Kya como personaje principal, una pequeña que crece en un área extremadamente rural, ignorada por la sociedad e intentando hallar una manera de salvarse, de sobrevivir", afirmó Witherspoon, propietaria de Hello Sunshine, casa productora de la película.

Por su parte, Newman destacó estar agradecida de que esta historia, cuyo libro ha vendido más de 12 millones de copias, haya sido contada por un equipo formado principalmente por mujeres.

"Delia creó una historia clásica y atemporal. Un romance, una historia sobre un misterio relacionado con un asesinato, un juicio. Quisimos honrar todo esto con una adaptación fiel.

Reese Witherspoon, tercera de izquierda a derecha, es la productora del filme La Chica Salvaje

"Me alegró muchísimo haber trabajado con este increíble equipo de mujeres –ejecutivas, la autora, las productoras, la mayoría de las cabezas de departamento–. Todas fueron meticulosas a la hora de preservar la apariencia y el tono de un libro que los lectores del mundo han acogido", dijo.

Por su parte, Daisy Edgar-Jones, quien da vida a Kya, señaló que su personaje destaca por su resistencia: "Kya es acusada y llevada a juicio. Todas las miradas están posadas sobre ella, sin embargo nuestra heroína no baja la guardia, sigue resistiendo con fuerza y preservando su curiosidad silenciosa y su vínculo con la naturaleza".

La cinta tiene como valor agregado que el tema original Carolina fue escrito especialmente para la historia por Taylor Swift.