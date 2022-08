'El rock sigue vivo': Alejandra Guzmán

La llamada "reina del rock", añade que tampoco teme que las nuevas generaciones se olviden del género.

Alejandra Guzmán asegura que el rock es un género invencible, pese a las nuevas propuestas musicales, como el reggaetón.

"El rock seguirá vivo mientras haya música en el mundo y nos siga inspirando", afirma la cantante, quien actualmente está de gira por territorio nacional con Tuya Tour.

Empoderada por su música, la llamada "reina del rock", añade que tampoco teme que las nuevas generaciones se olviden del género. "Siempre hay alguien que quedará cautivo por el rock y hay muchos jóvenes que aprenden de lo que escuchan sus padres", comentó la también actriz.

Guzmán compartió que se encuentra feliz "por muchas razones", principalmente por su nueva residencia de conciertos en el Venetian Resort de Las Vegas, Nevada."Estoy muy contenta y feliz porque el show que ofrecemos en el Tuya Tour ha tenido un éxito impresionante, a la gente le ha gustado", explica.

Para la intérprete de Ten cuidado con el corazón, el éxito de la gira por México y Estados Unidos significa la continuidad del rock, y su prevalencia en el mundo. Este viernes en la Arena Monterrey, los regios serán testigos de un espectáculo de talla internacional.

Los cambios de vestuario, el juego de luces y el video mapping, serán algunos de los recursos que la Guzmán usará para arropar sus éxitos. "Estoy llena de emoción de poder ir a Monterrey, desde hace mucho tiempo no voy, y sé que es un público rockerón prendido, y este espectáculo tiene muchas sorpresas.

"Es algo totalmente diferente a lo que he presentado antes, y estar con tantos invitados especiales es muy emocionante, va a venir Fey, va a venir Erik Rubín y Aleks Syntek y eso es para mí una gran motivación porque los conozco desde hace muchos años, me gusta compartir el escenario y que surjan sensaciones y momentos que no están planeados", finalizó.