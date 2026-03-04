Podcast
Tamaulipas

Victoria impulsa Plan de Obras 2026 con inversión millonaria

El alcalde Eduardo Gattás Báez anunció pavimentaciones, infraestructura hidráulica y mejoras urbanas para la capital tamaulipeca

  • 04
  • Marzo
    2026

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattas Báez, presentó el ambicioso Plan de Obras 2026, que incluye diversas iniciativas para mejorar la infraestructura y los servicios en la ciudad.

Dentro del programa denominado Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), se contempla la pavimentación de un total de 26 calles en los diferentes sectores de la capital del estado.  

Además, a través del Registro Público Vehicular, (REPUVE) se destinarán recursos para la construcción de 8 calles con concreto hidráulico, mientras que con recursos municipales, se llevarán a cabo importantes obras, que incluyen:

  • 2 proyectos de agua potable
  • 2 proyectos de drenaje y alcantarillado
  • 15 cisternas de 5,000 litros
  • 4 aulas
  • 4 techumbres
  • 6 dormitorios
  • El alcalde Gattas Báez también destacó que, a través del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se adquirirán 17 camiones rurales y se realizarán trabajos de mantenimiento de calles en dos colonias. Además, se llevará a cabo el bacheo en diversas colonias y la rehabilitación del parque de béisbol del 31 Morelos.

Asimismo, con recursos municipales, se proyecta la construcción de un paso a nivel frente al Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, junto con obras complementarias que incluirán banquetas, guarniciones, bardas y la rehabilitación de sanitarios en escuelas ubicadas en colonias y ejidos. 

La inversión total para estas obras asciende a 115,578 millones de pesos, lo que refleja el compromiso de la administración municipal por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Ciudad Victoria.


