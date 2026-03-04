La muerte de Liam Payne cambió mi vida: Harry Styles

El cantante británico Harry Styles confesó que la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, le hizo replantearse su vida.

Durante una entrevista con el DJ y director creativo de Apple Music, Zane Lowe, el artista admitió que aún le resulta difícil hablar sobre Payne, quien falleció en octubre de 2024 a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos”, expresó Styles, quien describió a su excompañero como alguien “con el corazón más bondadoso”.

Una pérdida que lo marcó

El intérprete señaló que la muerte de Payne lo llevó a cuestionarse qué quiere hacer con su vida y cómo desea vivirla.

“Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, afirmó.

Los integrantes de One Direction no se habían reunido desde que la banda anunció su pausa indefinida en 2016, hasta el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.

Styles, quien debutó como solista en 2017 y consolidó su carrera con álbumes como Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), se prepara ahora para lanzar su cuarto disco de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, este 6 de marzo.

El cantante presentará el material en un concierto exclusivo en Mánchester que se transmitirá en Netflix.

Además, este año emprenderá su gira mundial Together, Together, que comenzará en Ámsterdam e incluirá múltiples fechas en el estadio de Wembley, el Madison Square Garden de Nueva York, así como presentaciones en Ciudad de México y São Paulo.

