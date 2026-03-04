Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_16_cdbe964f4f
Escena

La muerte de Liam Payne cambió mi vida: Harry Styles

El exintegrante de One Direction reflexiona sobre la pérdida de su amigo y se prepara para lanzar nuevo álbum y gira mundial

  • 04
  • Marzo
    2026

El cantante británico Harry Styles confesó que la muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne, le hizo replantearse su vida.

Durante una entrevista con el DJ y director creativo de Apple Music, Zane Lowe, el artista admitió que aún le resulta difícil hablar sobre Payne, quien falleció en octubre de 2024 a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos”, expresó Styles, quien describió a su excompañero como alguien “con el corazón más bondadoso”.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T144226.804.jpg

Una pérdida que lo marcó

El intérprete señaló que la muerte de Payne lo llevó a cuestionarse qué quiere hacer con su vida y cómo desea vivirla.

“Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, afirmó.

Los integrantes de One Direction no se habían reunido desde que la banda anunció su pausa indefinida en 2016, hasta el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T144300.895.jpg

Styles, quien debutó como solista en 2017 y consolidó su carrera con álbumes como Fine Line (2019) y Harry’s House (2022), se prepara ahora para lanzar su cuarto disco de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, este 6 de marzo.

El cantante presentará el material en un concierto exclusivo en Mánchester que se transmitirá en Netflix.

Además, este año emprenderá su gira mundial Together, Together, que comenzará en Ámsterdam e incluirá múltiples fechas en el estadio de Wembley, el Madison Square Garden de Nueva York, así como presentaciones en Ciudad de México y São Paulo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_12_51_10_AM_6ddfa875f6
Ante restricción al ganado en EUA, NL compra a otros estados
Harry_Styles_scaled_1c19183564
Harry Styles volverá a los escenarios con concierto en streaming
Javier_Flores_9fe261a6b9
Jóvenes hallados por la Fiscalía no eran los perdidos de Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

hombre_extraviado_a07a750852
Localizan en San Pedro a hombre con reporte de extravío
cerca_del_80_por_ciento_de_nuevoleoneses_padecen_sobrepeso_u_obesidad_6e69e56e29
Advierten sobre impacto del sobrepeso en México
bronco_705cb325a9
Bronco anuncia concierto en Milán como parte de su gira europea
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×