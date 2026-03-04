Podcast
Reporte Ciudadano
Escena

Carlos Rivera busca mostrar 'lo hermoso' de México con su álbum

El cantante mexicano Carlos Rivera presentará el álbum el 5 de marzo con mariachi y un mensaje para resaltar la riqueza cultural mexicana

  • 04
  • Marzo
    2026

El cantante mexicano Carlos Rivera está por estrenar su nuevo álbum Vida México, un proyecto con el que busca celebrar la identidad, tradiciones y orgullo nacional a través de la música.

El disco llegará oficialmente el 5 de marzo de 2026 a plataformas digitales y estará conformado por 16 canciones, la mayoría inéditas, varias de ellas grabadas con mariachi para reforzar su esencia profundamente mexicana.

El material amplía el concepto de su EP Vida (2025), ahora con un homenaje más amplio a la cultura del país.

Un homenaje a la “parte hermosa” de México

Durante la presentación del álbum, el intérprete explicó que su intención es proyectar una imagen positiva del país ante el mundo.

“Siento que al final hay personas que siempre vamos a querer mostrar la parte hermosa de nuestro país”, expresó Rivera, quien subrayó que su apuesta es llevar “música” y “vida” como invitación a descubrir un México más profundo que el turístico tradicional.

El artista destacó que busca inspirar a que más personas visiten el país y conozcan no solo sus playas, sino también pueblos mágicos y expresiones culturales que representan la verdadera riqueza nacional.

Orgullo mexicano en cada detalle

La portada del álbum incluye simbología cultural oculta, mientras que el repertorio contempla temas como “Sin Despedida”, posible colaboración con Alejandro Fernández, “Larga Vida”, “No Es Para Menos”, “Almas” y “Cuento de Nunca Acabar”.

Rivera, originario de Tlaxcala, también resaltó el trabajo de su fundación Te Soñé, enfocada en rescatar tradiciones y apoyar a artesanos mexicanos.

El lanzamiento de Vida México antecede a la presentación del cantante el 9 de mayo en la Plaza de Toros México, donde llevará al escenario este proyecto que fusiona folclore nacional con sonidos contemporáneos.


