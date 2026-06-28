El cantante español encabezó una de las jornadas más concurridas del Parque Fundidora, en un ambiente mundialista con aficionados de distintos países

Inicio / Escena / Enrique Iglesias reúne a más de 110,000 personas en el Fan Fest™

El Fan Fest de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a reunir a miles de aficionados en el Parque Fundidora, donde más de 110,000 personas disfrutaron del concierto de Enrique Iglesias, en una jornada que combinó música, futbol y un ambiente internacional marcado por la presencia de aficionados de distintos países.

La presentación del cantante español fue el evento principal de una jornada en la que familias, turistas y seguidores del futbol se congregaron para vivir la experiencia mundialista que ofrece Monterrey como sede del torneo.

Enrique Iglesias repasó sus mayores éxitos

El intérprete apareció en el escenario con "Súbeme la Radio", tema que desató la ovación de los asistentes y dio inicio a un espectáculo en el que interpretó algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Durante la noche también sonaron canciones como "Duele el Corazón", "El Perdedor", "Bailando", "Cuando Me Enamoro", "Tu Héroe" y "Tú Sin Mí", generando una constante interacción con el público.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el cantante se trasladó a un escenario alterno para interpretar parte de su repertorio más cerca de los asistentes, quienes respondieron cantando al unísono.

El cierre del concierto contó con la participación de Santos Bravos, agrupación que acompañó a Enrique Iglesias para despedir una de las noches con mayor asistencia del Fan Fest.

La Marea Naranja lleva la fiesta mundialista a Monterrey

Además del concierto, cientos de aficionados de Países Bajos llegaron al Parque Fundidora para integrarse a las actividades del Fan Fest previo al encuentro de su selección en los dieciseisavos de final.

Los seguidores neerlandeses, identificados por el tradicional color naranja, convivieron con aficionados mexicanos y visitantes de distintas nacionalidades, generando uno de los ambientes internacionales más llamativos desde el inicio de la Copa Mundial™.

La celebración continuó con la participación del Oranje Fan Team, un DJ que animó la recta final de la jornada, mientras que el emblemático Orange Bus, símbolo de la afición neerlandesa en las Copas del Mundo, también hizo acto de presencia en Nuevo León.

Monterrey se despide como sede mundialista

La visita de la llamada Marea Naranja antecede al partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El encuentro marcará la despedida de Nuevo León como sede del torneo, cerrando un periodo en el que el estado recibió a miles de visitantes nacionales e internacionales y organizó actividades deportivas, culturales y musicales que convirtieron al Parque Fundidora en uno de los principales puntos de convivencia durante la justa mundialista.