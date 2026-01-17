Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'

La actriz y cantante mexicana Susana Zabaleta se pronunció sobre el caso de Julio Iglesias, actualmente bajo investigación por acusaciones de agresión sexual realizadas por extrabajadoras de sus propiedades en el Caribe.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre Julio Iglesias?

Durante un encuentro con la prensa, Zabaleta declaró:

“Creo que el patriarcado tiene que entender que eso ya se acabó. Todos los que estén muertos o los que no estén, tienen que pagar”.

La cantante enfatizó que las mujeres ya no tolerarán situaciones de abuso ni impunidad, destacando la importancia de la unidad femenina para exigir respeto y justicia.

La artista agregó que la fuerza no es la que gana, sino el entendimiento, la razón, el amor y la comprensión, en un llamado a la conciencia y al respeto entre géneros.

¿Qué denuncian las extrabajadoras de Julio Iglesias?

El 13 de enero, se dio a conocer que dos extrabajadoras en República Dominicana y las Bahamas denunciaron agresiones sexuales, acoso y condiciones laborales abusivas por parte del padre de Enrique Iglesias. Según los reportes, las mujeres vivieron situaciones de control, vejaciones y presión para mantener encuentros íntimos con el cantante.

¿Cuál es la postura de Julio Iglesias?

Julio Iglesias negó las acusaciones a través de un comunicado en Instagram:

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Su entorno legal ya prepara la estrategia de defensa ante la investigación.

La Fiscalía española evalúa si los hechos denunciados constituyen delitos de trata de personas y agresión sexual. La investigación sigue abierta mientras se determinan las responsabilidades legales correspondientes.

