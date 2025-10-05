Cerrar X
Enrique Iglesias se arrodilla ante 'Checo' Pérez en concierto

El cantante español invitó al ex piloto de la Fórmula 1 al escenario durante un evento en Guadalajara para crear este inolvidable momento

  05
  Octubre
    2025

Durante un concierto privado en la Arena Guadalajara, el cantante Enrique Iglesias se arrodilló ante el piloto Sergio 'Checo' Pérez.

Esto ocurrió cuando cantaba su éxito "Bailando", cuando el español bajó del escenario para ir en busca del piloto de la Fórmula 1 e invitarlo al escenario. 

Después de insistir en que subiera, el deportista mexicano accedió y pasó con él hacia la tarima.

Mientras caminaban abrazados y cantaban juntos, el hijo de Julio Iglesias levantó las manos para después arrodillarse frente a 'Checo' como una forma de admirar al deportista mexicano.

Luego se dieron un abrazo fraternal para dedicarse unas palabras y seguir con el espectáculo. 

A este gran evento llevado a cabo en Jalisco, también asistieron grandes personalidades del espectáculo.

Entre ellos, se encontraba el interprete Alex Fernández, así como la Miss Universo México 2025, átima Bosch; y la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig.


