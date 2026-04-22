'Epic' llevará La Odisea a la animación con musical

Una de las epopeyas más influyentes de la historia dará el salto a la animación.

Se trata de "Epic", una adaptación musical de La Odisea, obra del poeta griego Homero, que será producida por Jerry Bruckheimer, según informó The Hollywood Reporter.

El proyecto nace de la colaboración entre el compositor Jorge Rivera-Herrans y Atlantic Music Group, con el objetivo de llevar esta versión musical a la pantalla grande de la mano del productor detrás de franquicias como Top Gun y Piratas del Caribe.

Esta será la primera incursión de Bruckheimer en el cine animado y llega en un contexto de renovado interés por la obra de Homero en Hollywood. Prueba de ello es el próximo estreno de "The Odyssey", dirigida por Christopher Nolan, que contará con un elenco encabezado por Matt Damon como Odiseo, Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Atenea, Anne Hathaway como Penélope y Robert Pattinson como Antínoo.

Por su parte, "Epic" ha ganado popularidad en los últimos años como un musical que reinterpreta el viaje de Odiseo desde una perspectiva moderna, combinando elementos clásicos —dioses, monstruos y travesías épicas— con una narrativa contemporánea e inmersiva.

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