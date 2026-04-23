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Escena

Montaner llena la Arena Monterrey en su gira de despedida

El cantautor logró un lleno total en la Arena Monterrey con un show de más de dos horas y ante la alta demanda, anunció una nueva fecha para el 28 de julio

  • 23
  • Abril
    2026

El cantautor Ricardo Montaner se presentó con rotundo éxito la noche de este miércoles, en la Arena Monterrey, logrando un lleno total como parte de su aclamada gira "El Último Regreso Tour".

Desde el primer acorde, el artista nacido en Argentina y naturalizado venezolano conectó con los miles de regiomontanos que se dieron cita para presenciar un espectáculo cargado de nostalgia y romanticismo, reafirmando su estatus como una de las figuras más queridas de la música en español.

Durante más de dos horas de concierto, Montaner realizó un recorrido emocional por sus más grandes éxitos, incluyendo clásicos imprescindibles como "Tan Enamorados", "La Cima del Cielo" y "Me va a extrañar".

El despliegue técnico de la velada, que contó con una producción visual de primer nivel y una banda de músicos excepcionales, sirvió de marco perfecto para que la potente y característica voz del intérprete conmoviera a una audiencia que no dejó de corear cada una de sus letras de principio a fin.

Debido a la alta demanda de boletos y al sold out registrado para esta fecha, la administración de la Arena Monterrey y la promotora del evento confirmaron que el cantante regresará a la Sultana del Norte el próximo 28 de julio.

Esta nueva fecha brindará una segunda oportunidad a quienes no pudieron asistir esta noche para formar parte de lo que se ha anunciado como el ciclo de despedida de los escenarios del emblemático artista.


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