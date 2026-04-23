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Internacional

Irán culpa a EUA e Israel por la tensión en el Estrecho de Ormuz

Irán acusa a EUA e Israel de provocar la crisis en el golfo Pérsico, mientras persiste el bloqueo en Ormuz y se estancan las negociaciones internacionales

  • 23
  • Abril
    2026

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó ante el enviado especial de Corea del Sur, Chang Byung-ha, que "la agresión de Estados Unidos e Israel es la raíz de la inseguridad en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz", después de los últimos incidentes reportados en la zona.

Según indicó el Gobierno de la República Islámica en su cuenta de X, Araghchi habló el miércoles con el enviado surcoreano en Teherán sobre los "crímenes" cometidos contra Irán durante esta "guerra de 40 días" e instó a la comunidad internacional a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques.

"Irán, como Estado costero, ha adoptado medidas en virtud del derecho internacional para defender su seguridad e intereses; la responsabilidad por las consecuencias recae sobre los agresores", señaló el jefe de la diplomacia persa, en relación a las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y “poner en peligro la seguridad maritima”, lo que definió como una linea roja para Irán.

Chang, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de garantizar la libre navegación por esta estratégica vía y solicitó una cooperación especial a la parte iraní para proteger la seguridad de todos los buques, incluidos aquellos que navegan bajo bandera surcoreana, según recogió comunicado de la Cancillería de Seúl.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho, clave para el comercio de petróleo mundial, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes, ante lo que Teherán se niega a negociar.

En paralelo, continúa el estancamiento de las negociaciones entre ambos países tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones de Estados Unidos e Irán se volverían a sentar en Islamabad, tras el primer contacto directo los pasados 11 y 12 de abril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes la extensión del alto el fuego y, al día siguiente, aseguró que existe la posibilidad de retomar las conversaciones el próximo viernes.


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