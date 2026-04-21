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Nuevo León

Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) afirmó que dichas obras no contaban con el 'visto bueno' para intervenir en dicha arquitectura

  • 21
  • Abril
    2026

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió al ayuntamiento de Monterrey detener las obras realizadas en el "Arco de la Independencia".

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A través de la Secretaría de Cultura, el instituto afirmó que, por las características históricas y temporalidad histórica de la edificación ubicada en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Madero, deben suspenderse de manera inmediata ante cualquier intervención, hasta que los permisos se regularicen y las acciones se desarrollen bajo los criterios de conservación.

"1. Suspender de manera inmediata cualquier intervención en el monumento y su entorno, en tanto no se cuente con las autorizaciones federales correspondientes.
2. Regularizar la situación administrativa del proyecto, gestionando ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura los permisos necesarios.
3. Garantizar que las acciones futuras se desarrollen bajo criterios técnicos de conservación, privilegiando la protección del valor cultural del monumento."

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INBAL afirmó que dichas acciones no contaban con 'visto bueno'

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) afirmó que dichas obras no contaban con el "visto bueno" para intervenir en dicha arquitectura.

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De acuerdo con el acuse enviado al alcalde Adrián de la Garza, esta obra cuenta con "características estéticas relevantes y su conservación es del interés del Instituto" por lo que cualquier acción deberá contar con su permiso. 


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