Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió al ayuntamiento de Monterrey detener las obras realizadas en el "Arco de la Independencia".

A través de la Secretaría de Cultura, el instituto afirmó que, por las características históricas y temporalidad histórica de la edificación ubicada en el cruce de las avenidas Pino Suárez y Madero, deben suspenderse de manera inmediata ante cualquier intervención, hasta que los permisos se regularicen y las acciones se desarrollen bajo los criterios de conservación.

"1. Suspender de manera inmediata cualquier intervención en el monumento y su entorno, en tanto no se cuente con las autorizaciones federales correspondientes.

2. Regularizar la situación administrativa del proyecto, gestionando ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura los permisos necesarios.

3. Garantizar que las acciones futuras se desarrollen bajo criterios técnicos de conservación, privilegiando la protección del valor cultural del monumento."

INBAL afirmó que dichas acciones no contaban con 'visto bueno'

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) afirmó que dichas obras no contaban con el "visto bueno" para intervenir en dicha arquitectura.

De acuerdo con el acuse enviado al alcalde Adrián de la Garza, esta obra cuenta con "características estéticas relevantes y su conservación es del interés del Instituto" por lo que cualquier acción deberá contar con su permiso.

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