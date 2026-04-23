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¡Hasta que se les hizo tener una canción juntos!

Para Vives es como completar su álbum familiar, pues considera que los que hablan y los que cantan en español son una sola familia

  • 23
  • Abril
    2026

Carlos Vives y Juan Luis Guerra llevan décadas siendo amigos, pero no habían lanzado una canción en conjunto hasta ahora con Buscando el Mar.

“Era el momento perfecto y todo tiene su hora debajo del cielo”, dijo Guerra , “Yo creo que era el momento esencial y perfecto para nosotros cantar juntos”.

Para Vives es como completar su álbum familiar, pues considera que los que hablan y los que cantan en español son una sola familia.

Incluso recordó escuchar la música de Guerra en su natal Santa Marta, donde el baile y el merengue son vitales, y hasta donde llegó la música de Guerra deslumbrándolos.

“Fue maravilloso para nosotros”, dijo el astro colombiano. “Para mi esposa y para mí su música es como un encuentro, siempre es un encuentro, siempre nos da alegría cuando suena una canción de Juan”.

Guerra a su vez recordó la forma en la que quedó deslumbrado por la cumbia colombiana en su juventud cuando estudiaba música en Berklee, Estados Unidos.

“He venido admirando la música y la trayectoria de Carlos por mucho tiempo”, señaló.

Como lo hizo en su proyecto “Cumbiana”, Vives también rinde homenaje a los pueblos anfibios de los territorios cumbieros en “Buscando el mar”.

El tema, grabado en Bogotá y Santo Domingo, está inspirado en la ciénaga en el delta del Río Grande, en la literatura de Gabriel García Márquez y en el territorio colombiano conectado culturalmente con el Caribe, con República Dominicana y las Antillas.

“Que la gente de allá se sienta orgullosa, de que Juan Luis Guerra toca ese tema, que Juan Luis Guerra los acompaña con esta canción”, dijo Vives.

Para la portada eligieron una fotografía en blanco y negro de los años noventa en la que Vives luce su cabellera larga y Guerra su característica boina; ambos llevan ropa que ahora sería la envidia de los jóvenes. La tomaron en Cartagena, Colombia.

Vives recordó que se retrataron tras haber ganado el Premio Ondas en Barcelona en 1994, cuando Guerra obtuvo el galardón a mejor artista o grupo latino, Vives fue nombrado artista revelación latino y Julio Iglesias recibió un premio a la trayectoria.

Años después, ambos fueron galardonados con el Premio a la Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación, Vives en 2024 y Guerra en 2007.


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