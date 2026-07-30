La familia indicó que la cuenta por la hospitalización, los cuidados intensivos, medicamentos y procedimientos alcanzó aproximadamente 3.8 millones de pesos

Inicio / Escena / Esposa de influencer 'Soy el May' pierde movilidad tras parto

María Fernanda Rodríguez, esposa del creador de contenido Brandon Hernández, conocido como “Soy El May”, permanece hospitalizada con graves afectaciones neurológicas después de sufrir una emergencia médica tras el nacimiento de su hija en un hospital privado de la Ciudad de México.

La mujer, conocida en redes sociales como Mafer, salió del coma en el que permaneció durante varias semanas; sin embargo, continúa sin visión, no puede caminar y presenta episodios de desorientación, de acuerdo con la información proporcionada por su familia.

Su esposo denunció presuntas irregularidades en la atención recibida y anunció que buscará esclarecer las circunstancias que provocaron su deterioro. Hasta el momento no existe una resolución oficial que determine responsabilidades o confirme que sus secuelas serán permanentes.

Emergencia médica ocurrió después de la cesárea

María Fernanda ingresó el pasado 6 de junio a un hospital privado de la alcaldía Cuauhtémoc para el nacimiento de su hija María Victoria. La bebé nació mediante cesárea con aproximadamente ocho meses de gestación y fue colocada en una incubadora, aunque posteriormente se informó que se encontraba estable.

Según el relato de la familia, alrededor de dos horas después del procedimiento le fue administrado ketorolaco para controlar el dolor.

Posteriormente, habría presentado un choque anafiláctico, una reacción alérgica grave que comprometió su respiración y derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Brandon Hernández aseguró que su esposa permaneció entre cinco y siete minutos sin respirar antes de ser reanimada. Debido a la emergencia, fue trasladada a cuidados intensivos, recibió ventilación mecánica y permaneció en coma inducido.

Con el paso de las semanas comenzó a recuperar la conciencia, pero presentó afectaciones en la movilidad, la memoria y la vista. También requirió una traqueostomía y enfrenta dificultades para comunicarse.

Familia reporta pérdida de visión y movilidad

El influencer ha señalado que Mafer se encuentra ciega y parapléjica; no obstante, públicamente no se ha dado a conocer un diagnóstico médico completo que establezca si ambas condiciones son definitivas.

Además de permanecer sin capacidad para caminar y sin visión, la familia reportó que María Fernanda presenta temblores, crisis de ansiedad y episodios en los que desconoce a personas cercanas o no recuerda acontecimientos anteriores al parto.

La causa precisa de las afectaciones todavía debe ser determinada mediante estudios especializados. También permanece pendiente conocer el pronóstico de recuperación y el tratamiento de rehabilitación que necesitará.

Denuncian falta de información sobre el tratamiento

Brandon Hernández afirmó que durante la hospitalización tuvo dificultades para obtener el expediente clínico completo, conocer los medicamentos administrados y recibir explicaciones claras sobre el estado de salud de su esposa.

También aseguró que algunos estudios fueron retrasados y que inicialmente no se permitió el ingreso de especialistas externos para realizar una segunda valoración. Posteriormente, una médica pudo revisar parte de la documentación clínica.

Ante esta situación, familiares y amigos se manifestaron el 22 de julio frente al hospital, sobre la avenida Chapultepec, para exigir información sobre la evolución de Mafer y una explicación acerca de la atención proporcionada durante la emergencia.

El esposo informó que cuenta con asesoría jurídica y que buscará determinar si existió alguna responsabilidad en la atención médica. Las acusaciones deberán ser analizadas mediante una investigación y peritajes especializados, por lo que hasta ahora el caso se mantiene como un señalamiento de presuntas irregularidades.

Gastos hospitalarios alcanzan los 3.8 millones de pesos

La familia indicó que la cuenta por la hospitalización, los cuidados intensivos, medicamentos y procedimientos alcanzó aproximadamente 3.8 millones de pesos.

María Fernanda no contaba con un seguro médico internacional ni con cobertura dentro del sistema público mexicano, por lo que sus familiares iniciaron una campaña de recaudación para cubrir los gastos acumulados y el proceso de rehabilitación.

Mientras continúan las evaluaciones médicas y legales, Brandon Hernández pidió apoyo para visibilizar el caso y obtener respuestas sobre lo ocurrido. La familia mantiene la expectativa de que Mafer pueda recuperar parte de sus funciones y finalmente convivir con su hija fuera del hospital.