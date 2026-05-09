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Esposa de José Eduardo habla sobre acusaciones contra Vadhir

Paola Dalay evitó profundizar en detalles sobre el caso, aunque dejó claro que la situación ha sido complicada para toda la familia Derbez.

  • 09
  • Mayo
    2026

Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, habló por primera vez sobre la polémica que rodea a Vadhir Derbez, luego de que surgieran acusaciones en su contra.

Durante un encuentro con medios, la influencer calificó la situación como “algo muy fuerte” y reconoció que toda la familia se encuentra impactada por lo que ha ocurrido.  

Las declaraciones llegan después de que trascendiera una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien acusó al cantante de presunto abuso sexual tras una grabación realizada en México.  

Ante esto, Vadhir Derbez negó categóricamente las acusaciones y aseguró que se trataría de un intento de extorsión, afirmando incluso que le habrían pedido una fuerte cantidad de dinero para evitar proceder legalmente.  

Paola Dalay evitó profundizar en detalles sobre el caso, aunque dejó claro que la situación ha sido complicada para toda la familia Derbez.

Mientras tanto, el tema continúa creciendo en redes sociales y medios de comunicación, donde las opiniones se mantienen divididas.

Hasta ahora, el proceso sigue en desarrollo y no se ha dado a conocer una resolución oficial sobre las acusaciones.


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