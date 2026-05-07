Mundial 2026 sufre por lesiones de varias estrellas

Mundial 2026 se ve afectado ante las lesiones de diversas estrellas de las ligas del fútbol.

Los nombres de Kylian Mbappé y Lamine Yamal resuenan debido a que se perdieron desde varios partidos hasta el resto de la temporada con sus respectivos clubes.

Se espera que Mbappé vuelva a jugar con el Real Madrid este mes. Aunque no hay indicios de que su problema lo deje fuera del Mundial, cualquier contratiempo será motivo de preocupación para el seleccionado nacional.

También se espera que Lamine, la sensación del Barcelona, forme parte de la convocatoria de España y dispute su primer Mundial.

El atacante francés Hugo Ekitike sufrió en abril una lesión en el tendón de Aquiles cuya recuperación total podría tardar más de seis meses.

También preocupa la ausencia en las últimas semanas del mediocampista del Manchester City, Rodri Hernández, por una lesión en la ingle, después de que se perdiera la mayor parte de la temporada pasada por una lesión del ligamento cruzado anterior.

Este Mundial se disputa un año después del relanzamiento de un ampliado Mundial de Clubes. La Liga de Campeones también se ha ampliado en los últimos años.

Estos futbolistas se encuentran totalmente descartados para la justa mundialista

Joaquín Panichelli - Argentina (ligamento cruzado anterior)

Serge Gnabry - Alemania (aductor)

Éder Militão - Brasil (rotura de bíceps femoral)

Rodrygo - Brasil (ligamento cruzado anterior)

Cameron Carter-Vickers - Estados Unidos (tendón de Aquiles)

Patrick Agyemang - Estados Unidos (tendón de Aquiles)

Hugo Ekitike - Francia (tendón de Aquiles)

Xavi Simons - Holanda (ligamento cruzado anterior)

Marcel Ruiz - México (ligamento cruzado)

Luis Malagón - México (tendón de Aquiles)

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