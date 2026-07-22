Kevin Hart protagoniza la nueva comedia de Netflix, donde un publicista cuarentón termina en una despedida de soltero que desata el caos

Inicio / Escena / Estrena Kevin Hart 72 Horas con una caótica despedida de soltero

El próximo viernes llegará al servicio de streaming una nueva comedia titulada 72 Horas (72 Hours), un largometraje que promete liderar las tendencias durante el verano.

Dirigida por Tim Story, la producción cuenta con una clasificación R y marca el regreso del gigante digital a las historias de humor irreverente y situaciones al límite.

La trama sigue a Joe, un publicista de 40 años en plena crisis de mediana edad que, tras infiltrarse por error en el chat de un grupo de desconocidos veinteañeros, decide sumarse sin invitación a una descontrolada despedida de soltero de tres días en Miami.

El elenco principal está encabezado por la superestrella global de la comedia Kevin Hart, quien vuelve a colaborar con el director Story tras el éxito de la saga Ride Along.

En esta ocasión, Hart comparte créditos con el humorista estadounidense de origen dominicano Marcello Hernández, actual figura del programa Saturday Night Live, y con la polifacética actriz y cantante Teyana Taylor. La química entre este trío de protagonistas es el motor principal de un relato que aborda el choque generacional, la presión corporativa y la nostalgia por la juventud a través de secuencias de enredos y ritmos cómicos acelerados.

La película se perfila como uno de los lanzamientos más potentes del catálogo de Netflix para la segunda mitad del año, apoyada por una intensa campaña de promoción que ya incluye avances oficiales disponibles en internet.

Con un guion que combina persecuciones policiales, fiestas en yates y un desastroso viaje en autobús por Florida, "72 Horas" busca consolidar la alianza estratégica entre Kevin Hart y la plataforma.

Los suscriptores de todo el mundo podrán acceder al largometraje desde las primeras horas del viernes para descubrir si el protagonista logra salvar su carrera o si sucumbe ante el caos de tres días de fiesta ininterrumpida.