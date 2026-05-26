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Escena

Pedro Almodóvar estrenará en México su cinta 'Amarga Navidad'

Este jueves se estrena en Monterrey la nueva película del cineasta español: Amarga Navidad, que reúne a grandes figuras del cine iberoamericano

  • 26
  • Mayo
    2026

El director español Pedro Almodóvar expande su universo cinematográfico con el lanzamiento de su película Amarga Navidad, una producción de El Deseo que ha consolidado su recorrido internacional este 2026.

Tras su exitoso paso por la competencia principal de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, donde tuvo su gala internacional el 19 de mayo y se alzó con el Premio Cannes Soundtrack, el esperado largometraje prepara su inminente arribo a las salas de cine comerciales regias el próximo jueves.

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La trama de la cinta se edifica a través de un complejo juego de autoficción, recurso que el propio cineasta manchego ha descrito como un ejercicio donde ha sido sumamente severo consigo mismo.

El argumento entrelaza dos líneas temporales: la primera, ambientada en el 2004, sigue a Elsa (Bárbara Lennie), una realizadora de comerciales sumida en el duelo; la segunda, en la actualidad, se centra en Raúl (Leonardo Sbaraglia), un neurótico cineasta estancado en un bloqueo creativo que escribe un guion basado en la vida de Elsa, diluyendo dramáticamente las fronteras entre la realidad y la ficción.

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El ensamble actoral se complementa con figuras del cine iberoamericano, entre las que sobresalen Aitana Sánchez-Gijón, Vicky Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez, junto con las apariciones especiales de colaboradoras históricas del director como Rossy de Palma y Carmen Machi.

A nivel técnico, el filme destaca por la fotografía de Pau Esteve Birba, el montaje de Teresa Font y una refinada partitura musical que apuntala el tono melancólico e introspectivo de la obra, evocando la madurez formal de títulos previos del realizador como Dolor y gloria.

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Antes de su despliegue en las pantallas de Latinoamérica, la película ya probó su rentabilidad comercial en su mercado local, habiéndose estrenado originalmente en España el 20 de marzo.

En los cines españoles, el proyecto recaudó 2.5 millones de euros hasta principios de mayo, logrando superar los índices de taquilla de los últimos trabajos del autor.


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