‘The Rings of Power’ llegará antes: estrena en 2026

La tercera temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará a finales de 2026, adelantando su lanzamiento respecto a versiones previas que apuntaban a 2027, según reportes de la industria.

La nueva entrega dará un salto temporal de varios años tras los acontecimientos de la segunda temporada y se centrará en el punto más álgido de la guerra entre los elfos y Sauron.

De acuerdo con la sinopsis, la historia mostrará al Señor Oscuro en su intento por forjar el Anillo Único, pieza clave para consolidar su poder y avanzar en la conquista de la Tierra Media.

Continuidad tras un final clave

La segunda temporada, estrenada en octubre de 2024 en Prime Video, concluyó con la caída de Eregion y la consolidación de Sauron tras la muerte de Celebrimbor, el artífice de los Anillos de Poder.

El elenco principal se mantiene con figuras como Morfydd Clark en el papel de Galadriel, Robert Aramayo como Elrond, Max Baldry como Isildur y Charlie Vickers como Sauron.

La producción se realizó en los estudios Shepperton, en Reino Unido, bajo la dirección de cineastas como Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Stefan Schwartz.

La serie se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la plataforma: su primera temporada fue el estreno más visto en la historia de Prime Video, mientras que la segunda marcó un récord como el regreso más reproducido en horas.

Con esta nueva entrega, la saga busca mantener su escala épica y profundizar en uno de los conflictos más importantes del universo creado por J.R.R. Tolkien.

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