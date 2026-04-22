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Escena

Talento latino se toma su nueva serie muy en serio

Hoy se estrena la serie Santita, un drama sobre redención protagonizado por un viejo conocido de la producción: Gael García Bernal

  • 22
  • Abril
    2026

Hoy llega al streaming la serie original titulada Santita, una producción mexicana que marca el debut en el formato de episodios del director colombiano Rodrigo García.

El nuevo drama de Netflix, que consta de siete episodios, explora la vida de María José "Santita" Cano, interpretada por Paulina Dávila, quien representa a una mujer irreverente y de humor ácido, que vive con una discapacidad motriz tras un trágico accidente ocurrido dos décadas atrás.

La trama principal se desencadena cuando Alejandro, el personaje interpretado por Gael García Bernal, reaparece en la vida de Santita 20 años después de que ella lo dejó plantado en el día de su boda.

Alejandro regresa con una petición inusual que obliga a ambos a confrontar las heridas abiertas del pasado, la culpa y los secretos inconfesables que han guardado durante todo este tiempo.

La serie, que fue rodada en diversas locaciones de la Ciudad de México y Tijuana, Baja California, aborda principalmente la discapacidad, pero no desde una perspectiva alejada de la lástima, sino dando muestra del cómo sí.

Gael García Bernal destacó que trabajar bajo la dirección de Rodrigo García era un deseo que tenía pendiente de cumplir.

“Cada serie o proyecto tiene sus propias características, pero Rodrigo dirigió todos los episodios, entonces fue como hacer una película larga.

“Me sentí muy bien, me encantó, porque trabajar con Rodrigo era un deseo desde hacía rato que había manifestado y que no se había dado. Trabajé de nuevo con un montón de amigos y amigas, como el caso de Paulina, entonces fue una cosa muy rica, gozosa y divertida”, expresó.

El reparto estelar se completa con las actuaciones de Ilse Salas y Erik Hayser, quienes interpretan a figuras clave que conectan y confrontan a la pareja protagónica.

Santita está disponible desde hoy en Netflix y se perfila como una de las apuestas más fuertes de la plataforma en el género dramático para este año.


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