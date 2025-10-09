Cerrar X
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'

El tema combina sonidos tropicales y raíces caribeñas en un homenaje a la tierra que vio nacer a ambos artistas, quienes destacan la unidad de samaria

  • 09
  • Octubre
    2025

El grupo colombiano Bomba Estéreo y el cantante Carlos Vives estrenaron este jueves "La Samaria", una canción tropical que rinde tributo a su natal Santa Marta, en el marco de los 500 años de la fundación de la ciudad caribeña.

El tema busca capturar la esencia, la energía y el espíritu de la tierra donde ambos artistas crecieron.

Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, expresó que el lanzamiento tiene un profundo significado personal.

“Esta canción significa mucho para mí porque es de mi tierra, donde nací, crecí y me formé, Santa Marta es un lugar sagrado, y poder ofrecer esa energía en una canción es muy especial”, afirmó la cantante en un comunicado de su discográfica.

Saumet explicó que pensó de inmediato en Carlos Vives como colaborador, ya que ambos comparten el mismo amor por la región.

“Él representa esa figura samaria en la música. Sentí que si iba a trabajar con alguien, tenía que ser él”, agregó.

Por su parte, Carlos Vives se mostró entusiasmado por la colaboración y por poder rendir tributo a su ciudad.

“Me llena de alegría compartir esta canción que celebra el espíritu samario con Bomba Estéreo, es una canción de unidad, orgullo y sentido de pertenencia a Santa Marta, que refleja la nostalgia que Li y yo sentimos cada vez que regresamos a casa”, señaló el intérprete.

Cabe señalar que dicha canción mezcla ritmos tropicales con el estilo electrónico y alternativo que caracteriza al grupo, sumado al sello inconfundible de Vives, reconocido por fusionar vallenato y pop.

Por otra parte, la ciudad de Santa Marta, fundada el 29 de julio de 1525 por Rodrigo de Bastidas, celebró este año su 500 aniversario con actividades culturales, visitas institucionales y una serenata frente al mar ofrecida por el propio Vives.


