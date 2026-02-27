¡Colombia suena fuerte! J Balvin y Ryan Castro estrenan 'Tonto'

Los artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro lanzaron el sencillo 'Tonto' junto al productor francés DJ Snake, en una colaboración que abre una nueva etapa creativa entre ambos exponentes del género urbano.

¿Qué representa 'Tonto' para J Balvin y Ryan Castro?

La canción simboliza la primera colaboración oficial en la que ambos participan como intérpretes principales. Aunque ya habían coincidido en temas como 'Origami', junto a Blessd, y '+57', donde participaron otros artistas del movimiento urbano colombiano, esta es la primera vez que estructuran un lanzamiento como dupla central.

De acuerdo con su equipo de prensa, el sencillo marca “el comienzo de una nueva etapa creativa”, con una propuesta que fusiona los sonidos característicos de Medellín con una producción internacional orientada a ampliar el alcance global de ambos artistas.

Participación de DJ Snake en la producción

La producción estuvo a cargo de DJ Snake, reconocido por éxitos internacionales como 'Lean On' y 'Taki Taki'. En 'Tonto', el productor incorpora sintetizadores y una base rítmica que combina el estilo melódico de J Balvin con la energía más callejera que caracteriza a Ryan Castro.

El tema inicia con una breve intervención de Rio, hijo de cuatro años de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer. Su voz introduce la canción antes de dar paso a la estructura principal, en un recurso que aporta un matiz personal al proyecto.

Videoclip grabado entre ambiente familiar y Nueva York

El lanzamiento está acompañado por un videoclip que comienza con una escena doméstica protagonizada por Valentina Ferrer y su hijo. Posteriormente, la narrativa se traslada a las calles de Nueva York, donde se desarrollan escenas con referencias visuales a clásicos del cine y a la estética gánster de los años treinta.

La producción audiovisual alterna elementos íntimos con escenarios urbanos, reforzando la dualidad conceptual del sencillo y su intención de proyectar una imagen renovada dentro del panorama latino.

