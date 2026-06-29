El tema fue presentado durante un festival en Michigan, acompañado de un homenaje audiovisual que repasó la vida y carrera del artista

Inicio / Escena / Estrenan canción inédita de Oliver Tree tras su muerte

Dos semanas después de la muerte de Oliver Tree en el accidente aéreo ocurrido en Brasil, la voz del cantante volvió a escucharse en público.

Durante un festival, celebrado en Michigan, se estrenó por primera vez una canción inédita que grabó junto al rapero T-Pain meses antes de la tragedia.

El momento se convirtió en uno de los más emotivos del evento. Mientras sonaba el tema nunca antes publicado, las pantallas del escenario proyectaron un video con imágenes de distintos momentos de la vida y trayectoria del intérprete de Miss You, desatando una ovación entre los miles de asistentes.

Un homenaje cargado de emoción

La presentación ocurrió durante el espectáculo que T-Pain ofreció junto a DJ Diesel, nombre artístico del exbasquetbolista Shaquille O'Neal, como parte del cartel del festival.

El homenaje incluyó fotografías de Oliver Tree sobre el escenario, videos practicando patineta en colinas y escenas junto a familiares y amigos. Conforme avanzaba el montaje, T-Pain pidió al público levantar las manos para despedir simbólicamente a uno de sus amigos más cercanos.

De acuerdo con información difundida y confirmada por personas cercanas al proyecto, la colaboración fue grabada varios meses antes del fallecimiento del cantante y permanecía inédita hasta ahora.

Una amistad que quedó plasmada en la música

La colaboración tenía un significado especial debido a la relación que ambos artistas construyeron durante los últimos años.

Oliver Tree participó en diversas ocasiones en el Nappy Boy Radio Podcast, conducido por T-Pain, donde ambos compartieron conversaciones sobre música, creatividad y distintos proyectos. Esa cercanía derivó en la grabación del tema presentado durante el festival.

Hasta el momento no se ha informado si la canción será publicada oficialmente en plataformas digitales, por lo que los asistentes al festival fueron los únicos que pudieron escucharla completa.

Tras la muerte del cantante, su equipo comenzó a desarrollar uno de los proyectos personales que Oliver Tree dejó listo antes del accidente.

Se trata de la fundación Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses, una iniciativa destinada a impulsar proyectos relacionados con la música, el cine, las artes escénicas y las instalaciones artísticas.

La organización busca apoyar a nuevos creadores y mantener vivo el espíritu creativo que caracterizó al músico, siguiendo la visión que diseñó junto con el grupo de colaboradores que hoy integra el consejo de la fundación.