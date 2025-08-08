Cerrar X
Escena

Belinda y Snow Tha Product estrenan cover de 'Frijolero'

Belinda estrenó una nueva versión de la canción de Molotov: 'Frijolero', junto a la rapera mexico-americana Claudia Madriz, mejor conocida como Snow Tha Product

  • 08
  • Agosto
    2025

Belinda estrenó una nueva versión de la icónica canción de Molotov: 'Frijolero', junto a la rapera mexico-americana Claudia Madriz, mejor conocida como Snow Tha Product.

La versión conserva el ritmo y el tempo original, pero incorpora el estilo bélico y particular de Belinda con un aire más estilizado.

Si bien es claro que el objetivo no era replicar el trabajo de la banda mexicana, la comparación resulta inevitable, especialmente porque no hay grandes cambios en el sonido ni en la melodía. Más que un remix, se siente como un cover.

La canción funciona, se escucha bien, y ambas artistas hacen un buen trabajo al imprimirle su estilo e interpretación. En pocas palabras,se siente como una canción de "presunción" más que de confrontación o hartazgo.

La participación de Snow Tha Product aporta un toque interesante: su estilo de rap encaja bien con el tema, y su historia personal le da autoridad para interpretar una canción de este tipo.

"Frijolero" de Molotov no es cualquier canción. Lanzada en 2003 dentro del álbum Dance and Dense Denso, se convirtió en un himno para quienes han vivido o conocen las tensiones y el racismo en la frontera entre México y Estados Unidos.


