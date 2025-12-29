Podcast
Escena

Lanzan tráiler de la secuela de 'Malcolm el de en medio'

La miniserie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair! se estrenará el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+, con el regreso del elenco original

Este 29 de diciembre de 2025 se estrenó el primer tráiler oficial de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair!, la esperada secuela de la exitosa comedia que marcó a toda una generación.

La producción llegará como miniserie de cuatro episodios el 10 de abril de 2026, a través de Hulu en Estados Unidos y Disney+ a nivel internacional, incluida Latinoamérica y España.

Malcolm vuelve al caos familiar

La historia muestra a Malcolm, nuevamente interpretado por Frankie Muniz, ahora convertido en adulto y padre de familia, intentando llevar una vida tranquila lejos de su hogar disfuncional.

Sin embargo, esa calma se rompe cuando Hal y Lois lo obligan a regresar para celebrar su 40 aniversario de bodas.

El tráiler deja claro que el caos nunca se fue, con peleas familiares, humor absurdo y la icónica frase del protagonista: “Mi vida es fantástica ahora… ¡solo tuve que alejarme de mi familia!”.

Elenco original de regreso

La secuela recupera a gran parte del reparto que hizo famosa a la serie original:

  • Frankie Muniz como Malcolm
  • Bryan Cranston como Hal
  • Jane Kaczmarek como Lois
  • Christopher Masterson como Francis
  • Justin Berfield como Reese
  • Emy Coligado como Piama

Nuevos personajes y cambios

Entre las novedades destacan nuevos integrantes de la familia y algunos relevos en el reparto:

  • Caleb Ellsworth-Clark como Dewey (en sustitución de Erik Per Sullivan)
  • Keeley Karsten como Leah, hija de Malcolm
  • Kiana Madeira como Tristan, pareja de Malcolm
  • Vaughan Murrae como Kelly, la hermana menor
  • Anthony Timpano como Jamie, ahora adulto

Regreso tras casi dos décadas

Concebida originalmente como una película, la historia se transformó en una miniserie autoconclusiva que marca el regreso oficial de la familia más disfuncional de la televisión casi 20 años después del final de la serie, estrenada en el año 2000 y con siete temporadas al aire.

El avance ha generado entusiasmo inmediato entre los fans en redes sociales, quienes celebran que el humor incómodo, la sátira familiar y el espíritu irreverente de Malcolm el de enmedio sigan intactos en esta nueva etapa.

