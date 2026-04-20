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Escena

Katy Perry relanza The One That Got Away narrada por Stevie Nicks

La cantante estrenará el Director’s Cut de 'The One That Got Away' con la voz de Stevie Nicks, en una reedición más cinematográfica del icónico video

  • 20
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Katy Perry anunció el lanzamiento de una versión especial del video musical de The One That Got Away, que incluirá narración de Stevie Nicks y estará disponible el 21 de abril a las 9:00 horas.

Se trata del llamado “Director’s Cut”, una edición extendida y restaurada que retoma el concepto original del videoclip lanzado en 2011 como parte del álbum Teenage Dream, considerado uno de los más exitosos de su carrera.

Esta nueva versión promete una narrativa más profunda al incorporar la voz completa de Stevie Nicks, quien ya había participado en el tráiler original del video interpretando a la protagonista en su etapa adulta.

El material ampliado, de aproximadamente siete minutos, incluye escenas adicionales, mayor desarrollo de la historia y un tono más cinematográfico que enfatiza los temas de amor, pérdida y arrepentimiento.

Un videoclip icónico

Dirigido por Floria Sigismondi y protagonizado por Perry junto al actor mexicano Diego Luna, el video original se convirtió en uno de los más aclamados de su carrera por su estilo visual y narrativa dramática.

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La historia presenta a la cantante en dos etapas de su vida, joven y anciana, recordando una relación intensa que termina en tragedia, en un contraste visual entre tonos cálidos del pasado y un presente frío y distante.

En su momento, Stevie Nicks aceptó participar por su admiración hacia Perry y confesó que el video le provocó una fuerte reacción emocional, al recordarle su propia relación con Lindsey Buckingham.

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La canción y su videoclip abordan el tema del “amor que se escapó”, explorando el peso de las decisiones y las segundas oportunidades que nunca llegan.

Con el paso de los años, Perry y Nicks desarrollaron una relación cercana. La integrante de Fleetwood Mac incluso ha compartido consejos con la cantante sobre la industria musical, destacando su postura de evitar rivalidades y enfocarse en la autenticidad artística.

Aunque la versión extendida ya había sido proyectada de forma limitada en cines en 2011, esta será la primera vez que el público general podrá acceder a ella de manera oficial y completa.

El relanzamiento representa una oportunidad para redescubrir uno de los trabajos más emotivos de Katy Perry, ahora con una dimensión narrativa más rica y cercana a la idea original concebida hace más de una década.


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