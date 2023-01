Fallece Fred White, baterista de Earth, Wind & Fire

El miembro de la agrupación falleció a la edad de 67 años, sin esclarecer motivos sobre las causas que derivaron en su deceso.

Murió el baterista Fred White, quien respaldó a sus hermanos Maurice y Verdine White en el conjunto ganador del Grammy Earth, Wind & Fire. Tenía 67 años.



Verdine White, vocalista, percusionista y bajista de la banda, publicó el domingo en su cuenta de Instagram que su hermano menor, Frederick Eugene “Freddie” White, había muerto. No dijo cómo ni dónde murió su hermano.



Earth, Wind & Fire comenzó en 1970 bajo el liderazgo de Maurice White , quien creó una banda que podía combinar elementos de jazz, funk, R&B, soul, dance, pop y rock, y celebraba la maestría musical y el espiritualismo africanos. Impulsado por su sección de metales Phenix Horns y una reputación de presentaciones en vivo enérgicas y grandilocuentes, la popularidad del grupo creció después de mudarse a Columbia Records, que entonces estaba bajo el liderazgo de Clive Davis.



Fred White ya era un baterista consumado, tocando para Donny Hathaway, antes de unirse a Earth, Wind & Fire a mediados de la década de 1970. En conjunto con el baterista y percusionista Ralph Johnson, la sección rítmica de la banda fue sólida y optimista y preparó el escenario para que canciones como 'Boogie Wonderland' y 'September' se convirtieran en favoritos instantáneos.



Algunos de los mayores éxitos de la banda siguen siendo muy populares, a menudo muestreados y utilizados en innumerables películas. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2000, tocó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2005 y tiene seis premios Grammy. La canción 'Got to Get You Into My Life' de la banda estuvo en la primera lista de reproducción de Spotify del presidente Barack Obama.



El período más exitoso de la banda comenzó con el álbum de 1975 'Así es el mundo' y continuó durante el resto de la década. Otros éxitos incluyeron 'Serpentine Fire', ″Shining Star' y una versión de 'Got to Get You Into My Life' de los Beatles.



Maurice White murió a la edad de 74 años en 2016.





Con información de AP.