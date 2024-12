Festival de Cine de Sundance presenta su programa para 2025

El Festival de Cine de Sundance del próximo año tendrá a Jennifer Lopez cantando y bailando en “Kiss of the Spider Woman” de Bill Condon y Questlove explorando el legado de Sly & The Family Stone.

El Instituto Sundance reveló este miércoles 87 largometrajes que se estrenarán en su festival de 2025, que comenzará el 23 de enero en Park City, Utah.

Ahora, en su año 41, el festival sigue siendo un lugar de descubrimiento para el cine independiente y las voces emergentes. Al realizarse en enero, también es un evento que coincide con la inauguración presidencial. En 2017, tras la primera juramentación de Donald Trump, Main Street fue tomada por una animada marcha de mujeres llena de celebridades durante el festival. Este año, no se han anunciado planes similares.

“Sundance como festival ha perdurado como un lugar de encuentro a través de las inauguraciones cada cuatro años, a través de diferentes momentos culturales y políticos”, dijo el director de Sundance, Eugene Hernandez. “Tenemos un programa que se involucra con el mundo y ofrece al mismo tiempo una escapada”.

Las películas narrativas y documentales que se estrenan este año abordarán temas politizados como historias y derechos trans, leyes de “defiende tu posición”, encarcelamiento, el derecho a morir y la prohibición de libros. Pero Sundance no programa por tema ni tiene mandatos sobre sus contenidos, señaló Kim Yutani, director de programación del festival.

“Creo que lo que ves en el programa son historias contadas con autenticidad real. Hay una calidad innovadora en muchas de estas películas”, dijo Yutani. “Y la idea de la libre expresión es algo que es igual de importante para nosotros”.

Cuestiones urgentes y caras conocidas en documentales

Los documentales siempre son un punto destacado en Sundance, donde la conversación comienza y a menudo continúa durante el año hasta la carrera de los Óscar. Tras ganar el Óscar por “20 Days in Mariupol”, Chernov sigue con “2000 Meters to Andriivka”, que observa a un pelotón ucraniano en una misión para liberar un pueblo de la ocupación rusa. Es un proyecto conjunto entre AP y PBS “Frontline”.

“Free Leonard Peltier” examina al activista indígena que ha pasado la mayor parte de su vida en prisión desde su condena en 1975 por los asesinatos de dos agentes del FBI en Dakota del Sur. En julio le fue negada la libertad condicional.

Hernandez también destacó la serie episódica de Barry Levinson y Robert May “Bucks County, USA” sobre las divisiones políticas en un pequeño pueblo estadounidense y la amistad de dos adolescentes a pesar de sus opiniones opuestas.

También hay varios documentales sobre músicos y actores famosos, incluyendo “SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius)” de Ahmir “Questlove” Thompson, “Marlee Matlin: Not Alone Anymore” de Shoshannah Stern, “It’s Never Over, Jeff Buckley” de Amy Berg y “Pee-wee as Himself” de Matt Wolf. Elegance Bratton también examina las raíces de la música house en “Move Ya Body: The Birth of House”.

Actuaciones destacadas

Algunas actuaciones que podrían dar de qué hablar incluyen a Benedict Cumberbatch en “The Thing with Feathers”, sobre un padre procesando la pérdida de su esposa; Joel Edgerton y Felicity Jones en “Train Dreams” sobre un obrero ferroviario del escritor y director de “Sing Sing”; John Lithgow y Olivia Colman como padre e hija en “Jimpa”; Lopez y Diego Luna en la vibrante y exuberante adaptación musical de Condon; Lily Gladstone y Youn Yuh-jung en “The Wedding Banquet” de Andrew Ahn; Josh O’Connor en “Rebuilding”; y Ben Whishaw y Rebecca Hall en “Peter Hujar’s Day”, sobre la escena artística del centro de Nueva York en los años 70, de Ira Sachs.

Nuevas Voces

Más del 40% de las películas, seleccionadas de casi 16,000 postuladas, son debuts de directores, como “Love, Brooklyn” de Rachael Abigail Holder con André Holland.

Yutani también destacó “Ricky” de Rashad Frett, protagonizada por Stephan James como un hombre que intenta reconstruir su vida tras el encarcelamiento. Otro debut notable es “Sorry, Baby”, que Eva Victor escribió, dirigió y protagoniza y produjo Barry Jenkins.

“Hay escenas en esta película que nunca había visto antes”, dijo Yutani. “Fue una verdadera revelación”.

Sundance desde casa

Los entusiastas del cine no necesitan hacer el viaje a través de la nieve hasta la costosa Park City para participar en las ofertas del festival. Como en los últimos años, aproximadamente el 60% de la programación estará disponible en línea a partir del 30 de enero. Las entradas salen a la venta para películas individuales el 16 de enero para el público general y aún antes para los miembros.

“Es realmente una gran oportunidad para obtener una muestra de lo que vendrá en el nuevo año para películas que viajarán lejos y ancho a otros festivales o llegarán a los cines más adelante”, dijo Hernandez.

¿Sundance dejará Park City?

Este será uno de los últimos años en que el festival tenga su sede principal en Park City. Durante el último año, el Instituto Sundance ha estado explorando opciones para ciudades anfitrionas a partir de 2027. Las finalistas incluyen Salt Lake City, Utah (con algunos eventos aún en Park City), Boulder, Colorado, y Cincinnati, Ohio. Se espera un anuncio en el primer trimestre de 2025.

