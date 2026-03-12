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Filtran audio de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara

Los audios fueron difundidos por la creadora de contenido Adriana Toval, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con Muñoz.

  • 12
  • Marzo
    2026

Un nuevo escándalo rodea a la cantante Ana Bárbara luego de que en redes sociales se difundiera una supuesta llamada atribuida a su esposo, el empresario Ángel Muñoz, en la que habla sobre su relación con la intérprete. 

Los audios fueron difundidos por la creadora de contenido Adriana Toval, quien asegura haber mantenido una relación sentimental con Muñoz. En los fragmentos compartidos, se escucha a un hombre hablar sobre problemas en su matrimonio y mencionar la posibilidad de divorciarse de la cantante.

En uno de los audios, la voz también comenta que su intención sería quedarse con la casa que comparte con la artista, asegurando que buscaría pagar una mayor parte de la propiedad para no perderla en caso de una separación. 

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han emitido una postura directa sobre la filtración. Sin embargo, la polémica ha generado gran conversación en redes sociales, mientras se habla incluso de posibles acciones legales por la difusión de estos audios. 

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