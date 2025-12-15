Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Revelan_ultimo_audio_de_avioneta_antes_de_caer_en_Toluca_1_ca5bccd5b1
Nacional

Filtran último audio de avioneta antes de caer en Toluca

El piloto mantuvo contacto con la torre hasta segundos antes del impacto. Los diálogos completos revelan cómo se desarrolló la emergencia aérea

  • 15
  • Diciembre
    2025

Los últimos minutos de la avioneta que se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca quedaron registrados en audios de la torre de control, un material clave que permite reconstruir cómo se desarrolló la emergencia aérea. La aeronave privada había despegado de Acapulco, Guerrero, y se encontraba en fase de aproximación cuando ocurrió el accidente.

El desplome se registró cerca del mediodía y provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que la nave impactara contra un inmueble cercano a un campo de futbol, en los límites de Toluca y San Mateo Atenco. El choque generó una explosión y un incendio que complicaron las tareas de rescate.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave siniestrada era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO. En el vuelo viajaban presuntamente ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto.

El avión había partido del Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez y tenía como destino la capital mexiquense. Registros de la trayectoria muestran que la nave realizó una vuelta atípica a pocos kilómetros de llegar, justo antes de perder altura.

Diálogos previos: la rutina en la torre de control

En los audios se escucha primero la comunicación habitual entre controladores y otras aeronaves que operaban en el AIT. “Viento 50 grados, 12 nudos, autorizado para despegar”, indica el controlador a un avión distinto, mientras continúa organizando el tráfico aéreo.

Minutos después, otra aeronave reporta su aproximación final. La torre responde con instrucciones técnicas sobre pista, viento y cruces autorizados, confirmando que la operación del aeropuerto se desarrollaba con normalidad en ese momento.

El contacto directo con el Cessna minutos antes del impacto

Finalmente, se escucha la voz del piloto del jet accidentado: “Torre, buenas tardes, Papa, Romeo, Oscar, en final pista 3,3”. Desde la torre responden: “Papa, Romeo, Oscar, buenas tardes, continúe, tráfico próximo a la carretera”.

El piloto confirma: “Enterado, pendientes con el tráfico, Papa Romeo”. No reporta fallas ni situaciones anormales. Segundos después, la torre continúa con instrucciones y emite la autorización: “Papa, Romeo, Oscar, autorizado a aterrizar”.

“Nos estamos desplomando”: los segundos finales

Tras recibir luz verde para aterrizar, el piloto vuelve a tomar la frecuencia y dice: “ID al aire el Papa Romeo Oscar”. El controlador, al percibir algo inusual, responde de inmediato: “Recibido Papa Romeo Oscar, ¿me confirma intenciones?”.

La última frase del piloto marca el desenlace del vuelo. Con voz firme y clara, comunica: “Nos estamos desplomando, Papa, Romeo, Oscar”. Después de ese mensaje, el contacto se pierde por completo.

Cifra aumenta a 7 muertos por accidente de avioneta; autoridades investigan causas

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, informó que hasta el momento se han localizado al menos siete personas sin vida. Las labores continúan para ubicar al resto de los ocupantes del jet privado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes indicó que trabaja junto con la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades locales para analizar audios, trayectoria y condiciones de la aeronave. El último audio de la avioneta antes de estrellarse será determinante para esclarecer las causas del accidente aéreo en Toluca.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_turismo_nl_3ded186ce9
Detona turismo economía de NL: dejará derrama 23% mayor en 2025
deportes_vigon_suspension_0bd77fd509
Vigón se perderá el debut de Tigres en el Clausura tras polémica
Caseta_aeropuerto_1f92fe8dea
Caseta al aeropuerto volverá a cobrar a partir del 4 de enero
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×