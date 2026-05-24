Gana México en Cannes con historia de Tepito y boxeo

El cine mexicano volvió a colocarse entre los protagonistas del Festival de Cannes luego de que el cortometraje “Para los contrincantes”, ambientado en Tepito y centrado en el boxeo infantil, obtuviera la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en la edición 2026 del certamen francés.

La producción retrata la vida de Damián López, un niño boxeador que sueña con convertirse en campeón mientras enfrenta la dureza cotidiana del barrio bravo de la Ciudad de México. La historia llamó la atención internacional por mostrar una mirada distinta de Tepito, lejos de los estereotipos y enfocada en la infancia, los sueños y la disciplina del deporte.

Una historia mexicana que conquistó Cannes

El cortometraje fue dirigido por el cineasta argentino Federico Luis, aunque gran parte de su esencia está ligada a México. La cinta se filmó en Tepito y fue realizada como una coproducción entre México, Chile, Francia y Reino Unido.

Con una duración cercana a los 15 minutos, la producción sigue el recorrido de un menor que busca abrirse camino en el boxeo, disciplina profundamente ligada a la cultura popular mexicana y a barrios históricamente relacionados con este deporte.

Durante la premiación, la presidenta del jurado, la directora española Carla Simón, explicó que el corto fue elegido por unanimidad debido a la manera en que retrata “el alma de un niño” frente a una experiencia que marca su crecimiento.





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