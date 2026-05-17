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Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP seguido

El base del Oklahoma City Thunder fue elegido como el Jugador Más Valioso de la NBA por segundo año consecutivo tras otra temporada dominante

  • 17
  • Mayo
    2026

La estrella del Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, fue nombrado este domingo como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segundo año consecutivo.

El canadiense dominó ampliamente la votación al recibir 83 de los 100 votos de primer lugar, consolidándose como la gran figura de la liga tras liderar al vigente campeón de la NBA.

Detrás de Gilgeous-Alexander finalizaron Nikola Jokic, con 10 votos, y Victor Wembanyama, con cinco.

Además, Cade Cunningham recibió dos votos de primer lugar, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Estados Unidos que obtiene votos para MVP desde 2021.

Una temporada dominante con Oklahoma City

El base del Thunder volvió a firmar una campaña espectacular y sumó así su segundo gran reconocimiento individual de la temporada, luego de haber sido elegido previamente como el Jugador Más Decisivo del Año.

Durante la temporada regular, Gilgeous-Alexander promedió 31.1 puntos por partido, ubicándose como el segundo máximo anotador de la liga, solo por detrás de Luka Doncic, quien registró 33.5 unidades por encuentro.

Además, extendió su histórica racha de partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, alcanzando ya 140 encuentros seguidos.

Hace historia entre los grandes de la NBA

Con este reconocimiento, Shai se convirtió en el decimoctavo jugador en la historia de la NBA con al menos dos premios MVP y en el decimocuarto en conseguirlos de manera consecutiva.

Su victoria también mantiene una tendencia histórica dentro de la liga: por octava temporada consecutiva, el MVP nació fuera de Estados Unidos.

La racha comenzó con Giannis Antetokounmpo en 2019 y 2020, siguió con Nikola Jokic en 2021 y 2022, Joel Embiid en 2023, Jokic nuevamente en 2024 y ahora Gilgeous-Alexander en años consecutivos.

Dominio internacional en la NBA

TemporadaFinalistas al MVP
2026
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
2025
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
2024
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
  • Luka Doncic (Dallas Mavericks)
2023
  • Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
2022
  • Nikola Jokic (Denver Nuggets)
  • Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
  • Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

La presencia constante de figuras internacionales confirma el cambio generacional y global que atraviesa actualmente la NBA.


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