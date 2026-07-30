Grammy responde a decisión de BTS de no participar en 2027

Harvey Mason Jr. lamentó la decisión de BTS de no contender en los Grammy 2027 y defendió la nueva categoría de Pop Asiático

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El director ejecutivo de los premios Grammy, Harvey Mason Jr., expresó su tristeza por la decisión de BTS de no participar en el proceso de los galardones de 2027, luego de que el grupo surcoreano anunciara que no presentará su candidatura este año.

Mason señaló que respeta la postura de los integrantes de BTS, pero aprovechó para aclarar que la creación de la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática no busca excluir ni limitar el reconocimiento de los artistas de K-Pop.

Defienden nueva categoría musical

El directivo explicó que la categoría fue creada con la intención de reconocer la diversidad y el crecimiento de la música pop originada en Asia, así como ampliar el número de artistas que pueden ser considerados por los más de 15 mil votantes de los Grammy.

También destacó que competir en una categoría de género no impide que un artista sea considerado en las principales categorías de los premios, como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Según Mason, las categorías generales permanecen abiertas para cualquier producción que cumpla con los requisitos, sin importar el género musical al que pertenezca.

BTS pide reconocimiento sin divisiones

Los siete integrantes del grupo —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— compartieron el mismo mensaje en sus cuentas de Instagram, donde anunciaron su decisión de no presentar su candidatura a los Grammy de este año.

En el comunicado, BTS señaló que espera que su música sea escuchada y valorada por su contenido artístico, sin divisiones relacionadas con regiones o idiomas, además de agradecer el apoyo constante de sus seguidores conocidos como ARMY.

La decisión del grupo ocurre poco después de que la Academia de la Grabación anunciara la incorporación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, destinada a reconocer trabajos provenientes de mercados asiáticos o ampliamente relacionados con ellos.

La descripción oficial establece que la categoría contempla géneros como K-Pop, J-Pop y C-Pop, siempre que las interpretaciones utilicen de manera significativa uno o más idiomas asiáticos.

El grupo surcoreano ha sido nominado anteriormente en los Grammy en categorías como Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Video Musical, aunque hasta ahora no ha conseguido ganar un premio.

BTS se suma a otros artistas que en distintos momentos han decidido no participar en los Grammy al considerar que no han recibido un trato justo, entre ellos Drake, Jay-Z y The Weeknd.